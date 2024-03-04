第四批共121名广东高校支教大学生于2日全部顺利进疆，新一轮实习支教工作正式启动。

第四批最后一部分广东高校支教大学生顺利抵达新疆喀什，图为大学生们在喀什徕宁国际机场合影留念。袁瀚 摄

据介绍，第四批广大高校实习支教大学生分别来自华南师范大学、韶关学院、岭南师范学院、肇庆学院、广州体育学院、广州美术学院、星海音乐学院、广东技术师范大学、广州大学、东莞理工学院、佛山科学技术学院和广东省外语艺术职业学院等12所高校。仅2024年，广东教育援疆已选派超360名高校学生远赴新疆，提供覆盖从幼儿园至中小学各学段多科目的支教工作。

“这是光荣的任务，我也相信会有一段很棒的成长经历。”来自肇庆学院幼教专业的大三学生刘昊杨坦言，他对新疆充满了向往。谈及此次支教工作，他希望能将自己的专业特长应用到实践中去，和新疆喀什地区的孩子共同成长，在奉献和担当中实现人生价值。

目前，广东承担了对口支援新疆喀什地区一市三县和新疆生产建设兵团第三师的工作任务。实习大学生支教援疆，是广东教育援疆工作中的重要组成部分，该举措旨在补充受援地的紧缺师资，密切两地青少年交往、交流、交融，淬炼广东学子品德能力，创新广东高校实践育人模式，打造爱国主义教育“第二课堂”，实现受援地、高校、大学生三方共赢。

广东援疆前方指挥部相关负责人表示，自去年初第十批广东援疆工作启动以来，广东深入实施“万名教师支教计划”和“组团式”教育人才援疆，开展“师徒结对”“地区公开示范课”和“送教下乡”等“传帮带”活动，聚焦完善受援地基础教育关键环节，软硬件并举，加大帮扶力度，持续打响“广东教育”品牌。(马晓东 袁瀚)

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