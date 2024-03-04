原标题：中新教育丨最火爆专业成“天坑”，土木专业为何不香了？

2024年全国高校开学第一周，土木工程专业登上热搜。先是北京航空航天大学撤销土木水利硕士专业学位类别，后是清华大学辟谣停招土木工程专业，将其合并为大类专业招生。

曾经炙手可热的土木工程，近年来正渐渐成为人们口中的“天坑”专业：以前“分高者进”，现在招生爆冷，以前家长眼中的“香饽饽”，现在变成“提桶跑路”的尴尬。

土木工程专业的巨大反差，也折射出高校专业撤立的囧境。

招生遇冷，学生毕业即转行？

2023年高招季，一名考生以453分捡漏考上广州大学土木工程专业，在网上引起一阵哗然。相较往年，该专业最低分、最低排位均出现大幅下滑。

土建类专业遇冷，近年来已不是个别事件。根据中国教育在线发布的《2023高招调查报告》，全国范围大部分高校土木专业分数都出现了明显的滑坡，录取分数(位次)出现了不同程度的下跌。同济大学在山东的录取位次下跌了400多，中国地质大学(北京)在招生总量未变的情况下，录取考生的位次下跌了近5000个位次，四川大学与湖南大学则分别下跌1069和2771个位次。

“任何行业的发展都有其周期。近二三年楼市低迷，让传统土建类专业陷入发展固化和认知偏差的迷局。”广州大学宣传部的工作人员曾回应称，一些家长和社会人士对土建行业需求的专业认知存在误区，导致社会面和网络宣传出现诸多信息不对称的问题。

从事土木类自媒体社群运营的远枫认为，之所以出现这种情况，其实是就业市场的信息慢慢反馈到大学的志愿申请。他表示，这几年一些土建类专业的学生在就业时面临挑战，很多学生不太愿意走传统的职业方向，毕业即转行的比例越来越高。

厦门大学土木专业的应届硕士毕业生陈雪祺就是一个例子。他学了7年土木工程，专业最对口的工作是施工设计，但因为兴趣和行业原因，他并没有做相关的工作，在先后做过地产类的咨询实习后，他签约了某互联网大厂的渠道销售岗位。在一档节目中，考研名师张雪峰曾将这种行为称为“爬坑”。

陈雪祺透露，临近毕业，他们同学中做本专业工作的并不多，要么去地产公司做非施工类的工作，要么去比较稳定的国企央企，还有考公、做培训、当老师的，等等。

而在考研大军时，土木专业学生跨考的比例也在增加。在网上，土木人用一个词来形容这种情形——“提桶跑路”。

真成“天坑”专业了吗？

似乎种种现象都指向，土木专业正在成为一个“天坑”专业。但也有人认为，这只是传统土建类专业转型升级所面临的阶段性现象。

“我毕业60年，这已经是经历第三次土木工程大下马，前两次分别是20世纪70年代和80年代。所以，没有永远热门的专业和行业，变才是最大的不变，我们要推动传统土木向智能化、数字化、网络化转型升级，做好自己才能迎接挑战。”此前，中国工程院院士、广州大学教授周福霖在接受采访时如此表示。

他认为，人类最基本的需求“衣食住行”，土木工程承载了其所有的建设需求，是人类和社会所需的重要专业，也是历史上生命力很强的专业。因此，土木工程不是朝阳也不会是夕阳，而应该是“常阳”“长阳”。

“以前在地产行业，大家并不回避工程岗，因为做工程上升比较快，顺利的话很快就能从普通员工升到项目经理、项目总，那个时候也很累，但收入很高，所以掩盖了很多问题。”陈雪祺认为，随着行业红利褪去，很多问题都在慢慢暴露出来。

在远枫看来，现在可能是土木专业所面临的调整时间，“之前太火了，开设土木专业的院校太多了，各个方向招的人也比较多”。据媒体报道，到2019年底，全国有近600所本科院校设立了土木工程专业。

远枫毕业于一所土木A+学科的985大学，他表示，以前出现过这样的案例，两个同济大学土木专业的学生，一个成绩优秀保研，一个直接就业，结果读研的同学发现根本跟不上本科同学的节奏，因为后者经历了地产高速发展的三年。

远枫认为，随着市场需求的变化，建筑行业不再需要那么多学生，对于结构调整来说是合理的。但土木专业真的成“天坑”了吗，他认为不能简单下结论。

“看你的预期怎么样，如果一个211、985的土木专业学生，还是能比较容易进入好的施工单位和设计院，找一份工作并不难，但工资待遇、发展前景跟几年前比肯定有落差，所以核心是预期的转变。这时候毕业的学生，需要做好心理准备。”远枫说。

专家：高校在专业设置上需更加理性 改进专业设置

不只是土木专业，近年来，一批新专业被不断设立，一批不适应经济社会发展的专业则被淘汰。公共事业管理、信息管理与信息系统、服装与服饰设计、产品设计和信息与计算科学等专业是近年来撤销数量较多的。

中国人民大学教育发展与公共政策研究中心副主任、教育学院教授胡娟认为，专业冷热变化是非常自然的现象，社会分工不断变化，对人才的需求也发生变化。随着劳动力市场饱和，一些专业变冷，一些专业如人工智能等又不断变热。

“高校专业设置主要遵循两种逻辑：一种是知识发展的认识论逻辑，一种是劳动力市场的需求逻辑。两者同时发挥作用，但随着现代社会经济影响，后者发挥的作用越来越大。”胡娟表示，高校在设置专业时也会存在“有限理性”，在土木专业热门时，很多学校会扩招，原来没有的也会增设，而家长和学生更容易受眼前市场的影响。

“高等教育满足的是社会的需求，而不是社会的欲望。”在她看来，教育部门要从更高层面对高校专业结构进行布局和优化，高校在专业设置上需更加理性，不能全身心地拥抱市场，尽可能走在家长和学生前面。

“土木专业以前膨胀地太快，现在有所收缩，在这个过程中，有一批人刚好赶上变化的节点，可能会面临着阵痛。”胡娟认为，学生和家长在报专业时，不能被一时的冷热牵着鼻子走，坚持自己的兴趣，多研究经济社会发展的趋势，尽量选择更符合未来发展的专业。

同时胡娟认为，这进一步说明，高等教育给学生的不能是太强的专业教育，应该是一种思维教育。

在中国教育科学研究院研究员储朝晖看来，现在的专业设置方式存在一定的缺陷。一方面，学生在优势潜能不明的情况下就进入某个专业学习，不符合人的成长发展程序与规律；另一方面，社会对就业岗位的需求是变化的，进校时的计划往往跟不上毕业时的变化；加上专业划分太细，导致学生在校所学知识覆盖面过窄，就业适应性降低，还在一定程度上将人工具化了。

储朝晖表示，当今世界不少主流高校在学生入学时不设置专业，采用规范的选课制与学分制，让学生自行找到感兴趣的方向，事实上将就学与就业的选择权留给了学生自己，从而大大减少了所学专业与就业需求之间的巨大落差。

可以注意到，近年来，国内多所高校也在推进招生改革，实行大类招生和大类培养。储朝晖认为，规范的选课制与学分制是全球高等教育发展的主流，效能更高，更适合学生，也更适应市场发展。（记者 袁秀月）

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