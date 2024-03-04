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加快盘活高校和科研机构存量专利

2024年03月04日08:32 | 来源：科技日报
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原标题：加快盘活高校和科研机构存量专利

高校和科研机构是国家战略科技力量和创新体系的重要组成部分，是专利转化运用的重要力量。全国人大代表、福建省政协副主席严可仕一直关注高校专利转化的问题。去年，由严可仕牵头调研形成的“完善高校专利转化政策体系，更好发挥高校科技创新支撑作用”课题成果，经民进中央转化为党派提案后，入选当年度全国政协好提案。

国家知识产权局数据显示，截至2023年底，我国国内高校有效发明专利拥有量达到79.4万件，科研机构有效发明专利拥有量达到22.9万件，合计占国内有效发明专利总量的四分之一。但同时，高校及科研机构专利成果“不愿转”的顾虑、“不会转”的现象还比较普遍，大量成果未能从“书架”走向“货架”。

为了破解这一难题，近年来，有关部门频频出招。国务院办公厅印发的《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》提出，到2025年，推动一批高价值专利实现产业化。高校和科研机构专利产业化率明显提高，全国涉及专利的技术合同成交额达到8000亿元。国家知识产权局等八部门印发的《高校和科研机构存量专利盘活工作方案》提出，加快建立以产业需求为导向的专利创造和运用机制，推动高校和科研机构专利产业化率和实施率明显提高，努力促进高校和科研机构专利向现实生产力转化。此外，全国不少地区也配套出台了促进高校专利转化的相应政策。

高校院所有效专利实施率偏低的问题由来已久。这背后既有科技成果“多而不精”、研究成果与市场需求脱节等原因，也有专利转化运用渠道不畅等体制机制障碍。因此，盘活高校和科研机构存量专利是个持久战。严可仕也表示，将继续密切关注高校专利转化情况，针对政策落实中存在的堵点、难点，组织开展相关调查研究工作，为推动高校专利转化发声。

在政策落地过程中，如何精准施策是关键。在国家层面规划部署的基础上，各部门和单位在实际操作过程中应因地制宜，分析制约各单位成果转化的具体原因，根据实际情况制定不同的推进措施。不可一刀切、简单制定一些任务指标，避免形成高校院所为了完成指标千方百计促成“形式上的转化”的局面。同时，高校和科研机构要担负起专利盘活第一责任人的职责和使命，胸怀“国之大者”，在政策框架内大胆探索、积极实践，蹚出各具特色、富有成效的成果转化路径。

加快实现高水平科技自立自强，需要更多科技成果从实验室加速走向经济建设主战场，走向人民生活。期待高校和科研机构加快盘活存量、做优增量，更好服务经济发展和人民生活，为培育发展新质生产力注入更多澎湃动能。

(操秀英)

(责编：郝孟佳、李依环)

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