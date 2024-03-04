原标题：校企携手推动脑机接口产业化

【代表委员手记】

明 东 全国政协委员、九三学社天津市委员会副主委、天津大学副校长

随着技术的发展，脑机接口的概念从《阿凡达》《头号玩家》等科幻电影的想象逐渐走向现实，成为塑造未来产业的颠覆性技术之一。我长期从事这一领域的研究。作为一名科技战线的全国政协委员，我深感责任重大。

中共二十大报告提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。

脑机接口能够在大脑与外部设备之间建立直接的信息通路，实现大脑状态监测及“意念”控制，是生物智能与机器智能融合的关键性技术。我认为，脑机接口技术就是新质生产力的代表之一。

20年来，我带领天津大学神经工程团队，深耕脑机交互基础理论与关键技术，及其在智能装备领域的重大工程应用。我们团队自主研发的“脑语者”系列神经电生理采集和编解码芯片，突破了国产脑机接口在基础元器件方面的技术壁垒；设计开发的五代空间站在轨脑机交互技术装备，成功完成国际首次在轨脑机交互空间适应性测试。紧扣社会民生需求，我们研发的“神工”脑机交互创新医疗器械全谱系产品相继问世。

当前，我国脑机接口市场正在孕育发展中，受到社会各界广泛关注，成为诸多企业争相涌入的新赛道。如何更好整合创新资源，提高技术创新增量，在发展新质生产力上善作善成，成为我们面对的新课题。

因此，今年全国两会，我带来了《关于加快我国脑机接口领域新质生产力发展的提案》。希望我国通过加强对脑机接口原创性、颠覆性技术创新的引领，培育发展新质生产力的新动能，以科技创新推动产业创新，为高质量发展赋能。

大众对脑机交互的好奇和关注，为技术创新提供了深厚土壤。我认为，要抓住发展新质生产力的宝贵机遇，瞄准脑机接口领域复合型人才培养这一目标，通过企业与高校的紧密合作，解决产业化落地难题。

同时，我们也应制定更为科学合理的脑机接口科技伦理制度准则和产品标准，建立面向社会公众的科学技术普及的权威窗口，及时纠正可能存在的误导性陈述，“挤出”脑机交互技术发展过程中的“泡沫”，使之真正落地。

（记者 陈曦整理）

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