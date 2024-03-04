原标题：思政教育更加深入人心

2023年，各行各业恢复忙碌劲头，人间烟火气也回来了。

这“活力满满”“热气腾腾”的背后，离不开广大党员干部的努力工作和辛勤付出。思想政治工作是学校各项工作的生命线。进入新时代，党中央和教育行政部门在深化思想政治工作体系建设、大力培育高素质思想政治工作队伍、推进大中小学思想政治教育一体化、构建“大思政课”等方面，制定出台了具有长期指导意义的体系化政策文件，持续推动构建学校思想政治工作新格局新业态。

过去一年，广大思想政治教育工作者们展现出令人钦佩的干劲。无论是设计富有创意的教育课程，还是引导学生参与社会实践，还是在课堂内外与学生深入交流，他们都倾注了极大心血，努力让思想政治教育更加深入人心。这必将激励更多青年学生为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量。

新年伊始，我们要以巩固拓展主题教育成果为契机，坚定朝着习近平总书记所指引的方向奋楫争先、勇毅前行，为民务实、担当作为，努力让日子过得更幸福美好。

（记者任爽采访整理）

(责编：李昉、李依环)