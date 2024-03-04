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广西体育高等专科学校审计与质量管理处处长韦军委员：

体教融合促进健康成长

2024年03月04日08:21 | 来源：光明日报
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原标题：体教融合促进健康成长

　　 回望过去一年，成都大运会、杭州亚运会赛场上那些激动人心的时刻依然历历在目。中国体育健儿奋勇争先、勇创佳绩，向世界展现了中国速度、中国力量、中国风采。

　　 我们欣喜地看到，在竞技体育好戏连台的同时，人民群众健身热情空前高涨。2023年11月，全国两万多名青少年运动员相聚广西南宁，在第一届全国学生（青年）运动会的赛场上以拼搏为美、为友谊而赛。八桂大地见证了一个又一个顽强拼搏、斗志昂扬的动人瞬间。

　　 体育是综合国力和社会文明程度的重要体现。党的十八大以来，习近平总书记多次作出重要指示批示，为加强学校体育工作，促进青少年身心健康提供了根本遵循。

　　 我从事运动人体科学专业教学、科研、服务工作30年，最关心的是体育和教育。科学的体育锻炼有益于青少年身心健康。全社会要树立“健康第一”的教育理念，深化体教融合，强化体育教育，将体育锻炼与文化学习有机融合，促进青少年全面健康成长，让青少年在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。

　　 （记者周仕兴、王瑾雯采访整理）

(责编：李昉、李依环)

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