原标题：夯实教育基础谋未来

党的二十大报告提出，坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系。作为一线教师、基层校长，我积极践行着这个目标。

2023年5月，教育部印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》，切实加强国家课程方案向地方、学校课程实施规划的转化工作。为推进国家课程改革方案落地，我带领团队深入学习新课程标准，开展将学科新课程标准转化成学科教学目标和评价标准的主题教研，至今已完成9个学科。

同年，河北省发布《教育强省建设行动方案（2023—2027年）》，以12个行动计划谋划推进中国式现代化河北教育实践，加快建设教育强省。为在基层教育教学中贯彻相关政策，我校承办了河北省跨区域教研现场会，我在会上做了“有用的教研”经验交流。此外，我们还承担了“河北省县级骨干教师省内能力提升培训”国培项目中的实践课程内容。

今年，我带来推进地方中考改革和减轻教师非教育教学负担的建议。作为教育战线的人大代表，我愿用真情与智慧赋能孩子更好未来。

（记者耿建扩、陈元秋采访整理）

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