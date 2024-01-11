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四川成都：在青少年心中播撒戏曲种子

2024年01月11日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：在青少年心中播撒戏曲种子

“金钱板的表演道具是三块小竹板，每块小竹板打有三个孔，孔中穿上铜钱，表演时除有竹板敲打之声，还有铜钱碰撞之音……”不久前，“成都市戏曲进校园慕课”之金钱板课程上线。课程中，金钱板国家级非遗传承人、中国曲艺牡丹奖获得者张徐介绍了四川金钱板的特点。

近年来，成都大力推进戏曲进校园，通过戏曲课程、戏曲社团、戏曲慕课、校外实践等方式，让越来越多的青少年与戏曲结缘，丰富了青少年的精神文化生活，有不少人已经成为戏曲的传承者、传播者。

“西岭雪山银装素裹，东吴客船来往如梭……”初冬时节，成都市盐道街小学卓锦分校传出悠扬的童声。循声而去，原来是学校曲艺社团的孩子们正在排练。

近年来，学校先后引进了四川清音、金钱板、四川竹琴等曲艺类非遗项目进入校园。学校以社团教学为主、音乐课堂为辅的方式开展非遗项目教学，引导学生了解、学习传统戏曲。学校还聘请中国曲艺牡丹奖获得者、四川清音李派第三代传人任平担任艺术副校长，邀请多位名家走进校园，用讲座、表演、指导节目等多种形式，在学生心中播撒戏曲的种子。

“我们坚持以课堂为阵地，以校园为舞台，以孩子们喜闻乐见的形式，拉近学生与戏曲之间的距离，让孩子们体验戏曲的魅力。”成都市委宣传部相关负责人说，传统戏曲滋养着孩子们的身心。

“京剧演员的妆面采用专用化妆品，即使在台上长时间演出，也不会脱妆。”在一堂京剧慕课视频中，成都市京剧研究院首席化妆师罗映现场演示，详细呈现了京剧妆造的完整过程，让学生感受千变万化的戏曲美。

2023年，成都精选川剧、京剧、皮影、木偶戏、金钱板、四川清音等戏曲类别，邀请多位中国戏剧梅花奖获得者、中国曲艺牡丹奖获得者作为主讲，拍摄制作了一批“戏曲进校园”课程。课程摄制团队走进剧院、茶馆、戏台等戏剧原场地录制，并把录制课程搬到慕课大平台，打造随开随学的掌上戏曲课堂。

多年来，成都市不仅通过“讲、演、教、展览、慕课、互动体验”等多元形式将戏曲送进校园，还有计划地组织学生到戏曲院团、戏曲博物馆等地开展戏曲实践活动。

2023年12月3日晚，一台学生戏曲晚会在天府四中音乐厅唱响。传统经典剧目片段在“小小艺术家”悠扬婉转、青春洋溢的演绎中，分外动人。

晚会现场，成都双林小学表演的融创节目《新春乐》，尽显川剧打击乐与民族器乐联袂的热闹和谐；成都市盐道街小学卓锦分校的孩子们演出四川清音《春夜喜雨》，对春天美好的期盼触动无数观众的心；成都市龙泉驿区实验小学校带来经典川剧《绣红旗》，生动地展现了革命先辈的乐观和坚忍……来自50余所中小学校的300多名学生先后登台，精彩演绎了60余个戏曲节目。

“当‘学生小梅花’与‘名家大梅花’同台绽放，我们不仅看到了老一辈辛苦传授的成果，还看到了新一代努力学习的成果。蜀戏就是在这样的传承中永葆生机与活力的。”成都市委宣传部相关负责人说。

（记者 李晓东 周洪双 通讯员 陈晨）

(责编：李昉、李依环)

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