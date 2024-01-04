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 井冈山大学创新水稻病虫草害生物防控技术模式

2024年01月04日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：“本土蛛”大战“稻田虫”

冬季，收过稻子的田里，看起来是一派安静祥和。而在稻田下，一场暗藏杀机的较量正在展开。

虫界，有着一物降一物的自然法则。在江西，这样的生物关系被用在了水稻虫灾治理中。

防治飞虱、叶蝉、钻心虫、卷叶螟等水稻害虫，一度让人头疼不已。为此，井冈山大学生命科学学院的蜘蛛研究团队（以下简称“研究团队”）搬来了“特种”蜘蛛。近日，科技日报记者采访了该团队，揭秘“本土蛛”如何大战“稻田虫”。

蛛队入场，虫口夺粮

2023年8月，研究团队带着3.4万只稻田蜘蛛，来到了江西省吉安市遂川县衙前镇的青草洲水稻种植基地。

此行的目的只有一个：把3.4万只蜘蛛的新家安在郁郁葱葱的50亩稻田里。

彼时，大面积水稻进入破口抽穗期，是水稻多种病虫害防治关键期。此番请来的蜘蛛“特工队”，正是“虫口夺粮”的“精兵强将”。

“以虫治虫是自然法则。蜘蛛是广谱捕食性天敌，稻田里的各种害虫都是蜘蛛的捕食对象。”井冈山大学生命科学学院教授肖永红介绍，他们以生物技术代替杀虫剂，达到以蛛治虫的目的。

稻田中的害虫很多，其中稻飞虱、二化螟、稻纵卷叶螟最为棘手。

“我们在稻田虫口基数很小的时候，就开始人工释放蜘蛛。之后，水稻害虫数量就一直保持低发水平。”肖永红说，相较于过于依赖化学农药的传统水稻种植，蜘蛛生物防控技术不仅能提升稻米质量，还能保护生态环境。

“目前我们从本土蜘蛛中筛选出6种游猎型蜘蛛。它们无毒也不结网，都是主动出击捕猎害虫。”肖永红告诉记者，以虫治虫可以有效提升病虫害防治的组织化程度和科学化水平，用科技手段让农业更“绿色”。

提升稻米品质，经济效益可观

在生物防控实验田里，每亩田由700头蜘蛛“掌管”，相当于一头蜘蛛管一平方米。

蜘蛛有个特殊的习性，没有食物的话，就会自相残杀。

“如果密度太大的话，田里的虫子吃光了，它们就会同类相残。”肖永红说，为此，他们不仅要在周边建设机耕道防止蜘蛛“越狱”，还要根据蜘蛛习性合理分配每块田的蜘蛛密度。

如今正是农闲季，为了让蜘蛛有栖息地，科研人员在田埂边上种了植物。

“大豆、蛇床草或杂草都可以。稻子收割完后，这些植物就成为了蜘蛛的临时避难所。待重新种上水稻，蜘蛛也将重返‘战场’。”肖永红介绍，蜘蛛的寿命大概为2—3年，每年春天的梅雨季节和冬季时蜘蛛数量会减少，所以来年的稻田需要补投。

记者了解到，研究团队联合省市县植保机构研发推广“蛛联庇禾”水稻病虫草害生物防控技术模式，使水稻种植过程中化肥使用量减少80%、化学农药（包括杀虫剂、杀菌剂、除草剂）使用量减少100%，产量达到常规化防田产量的80%以上，实现水稻零化学农药种植。

“蛛联庇禾”水稻病虫草害生物防控技术模式，2017年开始进行小规模田间应用示范。如今这种模式已经在江西省、湖南省、江苏省的10县市进行示范推广，涵盖早、中、晚三季水稻，总面积2085亩。

“以前我们对这种防虫模式将信将疑，觉得不靠谱。经过这几年的实践，发现效果不错，还节约了成本。”说起蜘蛛的治虫效果，农民尹海云打开了话匣子。

井冈山大学校长罗旭彪告诉记者，使用该技术种植的稻田稻米品质高，经济效益可达到常规种植的3—5倍。每亩经济效益0.1万元提升到0.3万至0.5万元，近几年为农户增收100多万元。（记者魏依晨）

(责编：李依环、熊旭)

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