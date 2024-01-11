本报记者 任 彦

“习爷爷百忙之中给我回信，我兴奋得几乎要跳起来！”回想起去年“六一”国际儿童节前夕收到习近平主席的复信，孟加拉国儿童阿里法·沁无比激动。习近平主席在复信中鼓励阿里法·沁努力学习、追求梦想，传承好中孟传统友谊。“我一定会牢记习爷爷的嘱咐，长大后做孟中友谊的使者！”沁的脸上绽放出幸福的笑容。

2010年11月9日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达孟加拉国东南部港口吉大港，展开为期一周的医疗服务。当地一位孕妇分娩在即，却因患有严重心脏病遭遇难产，一度生命垂危。孟方紧急向医院船求助，中国军医第一时间赶赴当地医院，顶着巨大压力进行剖腹产手术，最终母女平安。这名女婴就是阿里法·沁。

“那时，我不知道我和孩子能不能活下来。”沁的母亲杰娜特回忆道，“当中国医护人员把孩子抱到我的面前时，我激动得一句话也说不出来。中国医护人员高超的医术拯救了我们母女，让我拥有了做母亲的幸福。我们会永远记住这救命之恩。”

“为了感谢中国对我的恩情，我给习爷爷写了一封信，讲述了我与中国的特殊缘分。”沁说，“是中国医生把我妈妈从死亡线拉了回来，让我平安降生。”

习近平主席在复信中指出，沁在信中讲述的亲身经历是中孟友好的生动写照。中国和孟加拉国人民自古以来就是好邻居、好朋友，拥有绵延千年的友好交往历史。600多年前，中国明代航海家郑和的“宝船”两度到访孟加拉，在两国人民中间播撒下友谊的种子。600多年后，中国海军“和平方舟”号医院船怀仁远航，中国女军医在吉大港帮助沁的母亲渡过险境、顺利生产。

沁的手机中保存着一位身穿白大褂的女士的照片，这位女士便是当年杰娜特做手术时的麻醉医师盛睿方。沁出生后，盛睿方和同事在病房守护了两天，直到母女情况平稳才离开。“我非常想念她和其他中国医护人员。”沁说。

多年来，沁一家与中国军医相互牵挂，延续着真挚情谊。

2013年，“和平方舟”号医院船第二次到访孟加拉国。中国军医热情邀请沁一家到医院船参观和体检，沁高兴地在医院船甲板上跑来跑去。“那是我第一次登上‘和平方舟’，我觉得船上的叔叔阿姨就像天使一样。”沁笑着说。

2017年，盛睿方随中国海军远航访问编队对孟加拉国进行友好访问。在吉大港码头，沁和家人高举孟中两国国旗，兴高采烈地欢迎中国海军到来。看到盛睿方后，沁欢快地跑过去，扑到她怀里。

2019年12月，沁和家人来到中国，登上了靠泊在舟山某军港的“和平方舟”号医院船。“再次见到了中国亲人，我特别高兴。长大后我想成为一名医生，像他们关爱我一样去关爱别人。”

在给习近平主席的信中，沁表达了想到中国学医、为传承两国友谊作贡献的愿望。习近平主席在复信中强调，得知沁立志长大后做中孟友谊的使者，未来希望到中国学医，像“中国妈妈”那样救死扶伤，感到十分高兴。希望沁珍惜韶华、努力学习，实现自己的梦想，回馈家庭、服务社会、报效祖国。

沁说：“我会按照习爷爷的嘱咐好好学习，更加努力，争取早日实现梦想。”沁的父亲霍森表示：“习近平主席在百忙之中还记挂着沁，我特别感激。我们一定为孩子的成长提供良好条件，鼓励她努力学习、学好中文，支持她去中国学医。”

怀仁远航，救死扶伤。“和平方舟”号医院船是中国第一艘制式远洋医院船。自2008年入列以来，医院船在全球留下了温暖航迹。截至目前，医院船先后11次走出国门，航行28万余海里，服务45个国家和地区，为29万余人次提供医疗服务，实施手术1700余例。

“‘和平方舟’把不可能变成可能，希望这艘医院船能为世界上更多需要帮助的人带去平安和希望。”杰娜特说。

（本报记者苑基荣参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年01月11日 04 版）

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