原标题：安徽开展科技人才评价改革试点

10日，记者从安徽省科技厅了解到，该厅近日正式颁布了《安徽省科技人才评价改革综合试点方案》（以下简称《方案》），旨在加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系，激励各类科技人才潜心从事科学研究。

据悉，此次改革试点单位包括安徽大学、安徽省立医院、安徽省农业科学院、深空探测实验室、皖维集团等在内的11家单位，试点期限为2年，按照“评价导向、评价主体、评价方式、评价结果应用”细分了13项任务。

“方案坚持‘破四唯’和‘立新标’并举，在评价导向方面，按照承担国家和省重大攻关任务、基础研究、应用研究和技术开发、社会公益研究等创新活动进行分类，探索分类健全符合科技人才成长规律和科研活动自身规律的评价指标，强调要建立评价标准动态更新调整机制，由试点单位根据实际情况科学合理地设置评价指标权重。”安徽省科技厅科技人才服务处副处长吴芳告诉科技日报记者。

《方案》对承担国家、省重大攻关任务的人才，突出国家使命导向，建立体现支撑国家安全、突破关键核心技术、解决经济社会发展重大问题的实际贡献和创新价值的评价指标，重点评价国家和省重大科研任务完成情况，实行重大科研项目“里程碑”节点考核。同时，在平台和学科建设，研究生和进人指标配置，项目、奖励和人才计划申报等方面给予倾斜支持。对长期扎根艰苦边远地区、基层一线、高危岗位等工作的社会公益研究类人才予以政策性倾斜。

吴芳表示，在评价结果应用方面，《方案》强调发挥人才评价“指挥棒”的作用，既要把人才评价的结果切实落实到岗位聘用、职称评定、薪酬分配、奖项评审等与科研人员发展和切身利益密切相关的工作中，又要推动科技人才评价与科研项目评审、机构评估联动，切实发挥人才评价的正向激励作用，用好用活人才。

“方案要求不把论文数量和人才称号作为机构评价指标，避免层层分解为科技人才的考核评价指标。推动学术头衔、人才称号回归学术性、荣誉性本质，避免简单通过各类人才计划头衔评价人才。”吴芳说。

“探索实行青年科技人才举荐制是方案的一大亮点。”安徽省科技厅科技人才服务处四级调研员王瑛珏告诉记者，方案鼓励试点单位通过战略科学家等顶尖人才，举荐优秀青年人才担领重要岗位、承担重大任务。对取得重大突破性成果的青年科技拔尖人才，建立青年科技人才“白名单”，支持其组建科研团队，给予长期稳定支持。

安徽省科技厅副厅长夏辑表示，针对人才评价改革试点工作，省科技厅将联合相关主管部门加强对试点工作的指导监督、跟踪推进和验收评估，做到边试点、边总结、边提升，为形成以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价制度积累经验、探索路径。

（洪敬谱 记者吴长锋）

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