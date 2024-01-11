本报记者 周姝芸

英国剑桥大学校园景色。

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日前，启德教育在北京发布《中国留学市场2023年盘点与2024年展望》报告。报告梳理了美国、英国、澳大利亚等中国学生主要留学目的地的各类数据，展望了新一年留学情况的发展变化。2024年留学申请趋势有哪些？中国留学生的求学之路如何规划？

交叉学科获青睐

《中国留学市场2023年盘点与2024年展望》报告中的数据显示，超30%的留英学生选择读第二硕士，获得两个不同专业的硕士学位有助于提升个人能力和求职竞争力。在英国学车辆管理专业的刘子扬说，自己有读第二硕士的计划。“我打算之后再去攻读碳管理专业硕士，这是一门比较新的专业，就业前景不错，还能满足我的学习兴趣。我周围有的同学会选择一个就业前景好的专业，比如商科、计算机等，然后再修一个自己感兴趣的专业，比如艺术、文学。”刘子扬说。

卢晓安本科在国内学习计算机科学，不久前他成功申请到了英国伦敦国王学院的计算机金融专业硕士项目，这是一门计算机科学与金融的交叉学科。

近年来，交叉学科专业正受到越来越多关注。交叉学科指两个或多个不同专业交融，比如计算机金融、生物统计、文化产业管理等。大部分交叉学科专业应社会不断变化的就业需求而生，着力培养学生的复合技能，拓宽学生的就业范围和求职竞争力。

“我认为学习计算机金融交叉专业能在就业时具备更强的竞争力。”卢晓安说，“据我所知，金融行业逐渐实现数字化转型，加大了对技术领域的投入。以量化交易员招聘为例，应聘者既要对计算机科学有一定的理解，还要了解量化投资的知识。”

报告显示，2022-2023学年中国内地留美学生排名前三的专业分别是“数学和计算机类专业（23.2%）”“工程类（16.8%）”“商科和管理类（13.4%）”，STEM专业（科学、技术、工程和数学教育）、商科、人文社科仍为主流。目前，海外许多院校开设的跨学科专业以数学、计算机、商科等专业结合其他专业为主，正受到越来越多中国学生的青睐。

留学性价比受关注

“留学总费用是影响留学决策的重要原因，对比近几年留学费用可以发现，2023年除学费上涨外，各国留学生的生活费用都有不同程度的上调。”启德教育相关负责人说，“在学费和生活费双向提升后，‘留学性价比’近两年受到部分学生和家长的关注，他们横向对比学校、专业，选择更高性价比的留学目的地，亚洲国家、欧洲部分免学费国家相较以往更受关注。”

就读于国内某高校的本科生彭倩申请了英国、法国等不同国家学校的商科硕士项目，她分享了自己的留学计划：“在收到了不同学校的offer后，我选择去法国读商学院，不仅因为学校提供了奖学金，而且法国的房租、生活费相比英国更低，粗略估算我能省下不少钱。此外，学校的课程设置丰富，还安排学生去企业实习，这对求职很有帮助。”

在美国，公立大学的学费低，给学生提供更多的助学金。虽然私立大学在高校中占比大、名声高，但也有不少公立大学与私立大学并肩齐驱，例如加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校、密歇根大学安娜堡分校等。据美国本科申请平台Common App公布的早申数据显示，2023-2024年公立大学的早申请人数上涨 82%，私立大学申请人数远少于公立大学，越来越多的学生考虑学费更少但教育质量优质的公立大学。

李润宇在2023年申请季中就将美国公立大学加州大学洛杉矶分校作为首选目标。他说：“据我了解，加州大学洛杉矶分校有上百个本科专业、研究生项目可以选择，教学资源丰富，而且培养出不少商业、高科技产业、电影艺术的专业人才。学校有各类奖学金项目，帮助我们专注学习、发展才能。”

软硬实力齐提升

近几年来，随着申请学生的综合成绩整体抬高，美国高中申请的竞争愈发激烈。启德教育一组数据显示，在申请排名较高的寄宿高中申请中，学生托福分数基本在110分以上，SSAT成绩高达95%左右。在标化成绩提高的情况下，不少家长选择让孩子通过体育和艺术特长来申请。

新东方前途出国相关负责人介绍：“不少初中生的家长会询问申请美国本科相关事宜，家长关注的问题集中在如何提前准备申请，希望尽早明确行动。低年级的学生目前还不能明确专业，建议从兴趣角度出发，例如喜欢滑雪、钢琴等，可以参加相关专业比赛、课外活动，不仅探索自己的优势，也能积累奖项。”

“在申请留学时，我们通常将学生的院校背景、专业绩点、各类留学考试的成绩等合并称为学生的‘硬实力’，而实习工作经历、科研竞赛、课外活动、面试表现等个性化经历则属于申请学生的‘软实力’。”托普仕国际教育业务总监李开会介绍，“一般而言，当申请学生的各项成绩达到学校的硬性要求后，软实力的强弱对于能否得到招生官的青睐至关重要。尤其是在申请排名靠前的学校时，竞争更加激烈，软实力能体现出学生较强的综合素养。”

不久前，就读于北京一所国际学校的陈冰成功被美国布朗大学物理专业录取，圆梦藤校。在申请材料中，陈冰列举出的课外活动经历非常丰富，除了参与学术竞赛和科研项目，他还做过社区和留守儿童学校的志愿者，同时还创建了个人微信公众号，定期分享自己的绘画作品。

(责编：郝孟佳、李依环)