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中国驻俄罗斯大使馆提醒注意假期安全

2024年01月11日08:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （张舟）新年假期来临，中国驻俄罗斯使馆发布消息，提醒新年假期中国公民注意以下事项。

　　提升防范意识。关注所在地安全形势，了解俄联邦和地方政府发布的安全预警和生活信息，合理选择出行城市、线路、项目，妥善保管个人证件和财物，尽量避免单人“自由行”“探险行”，谨慎前往人迹罕至或危险多发区域。

　　做好行前规划。熟悉当地入境要求、居留政策、文化宗教、风土人情，确保签证合法有效，同实际来俄事由、线路相符，俄非英语国家，来俄须具备俄语交流能力或同翻译、导游、俄邀请方保持联系，注意言行举止文明，遵守社会公共秩序。

　　注意极端天气。俄冬春季气候寒冷，天气复杂多变，暴雪等极端恶劣天气频发，近期多地降雪突破历史同期纪录，须密切关注当地天气和交通状况，提前做好极端恶劣天气应对准备，注意行车安全，避免在极端恶劣天气或交通高峰期出行。

　　严防电信诈骗。岁末年初是境外电信诈骗高发时段，须切实提高反诈防骗意识，加强甄别，切勿轻信任何要求提供个人信息、转账或汇款的电话和邮件，守住不转账、不付钱、不透露个人信息的红线，不给诈骗分子可乘之机。

　　依法理性维权。如同中介、旅行社、航空公司等机构或个人发生纠纷，须理性维权，循协商或法律途径解决，避免采用过激或不理智行为，遭遇挑衅或不公正待遇，保持理性和冷静，通过合法手段表达诉求和维护自身权益。

(责编：郝孟佳、李依环)

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