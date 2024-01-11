余 江

余江在俄罗斯旅行时留影。

作者供图

俄罗斯宛如一本巨大的教科书，等待着我逐页翻阅。去年，从莫斯科出发，我开始了一段探索之旅。

春日喀山

喀山是俄罗斯联邦下属的鞑靼斯坦共和国首府，5月的喀山是一座充满活力的城市。在这时，城市的街头花朵盛开，阳光透过树梢洒下来，照亮了绚烂的建筑和街，勾勒出一道道温暖的光影。

在喀山城市博物馆，我品读了鞑靼民族与俄罗斯的悠久历史和文化底蕴。在库尔沙里夫清真寺前，我张开双臂享受着春风的吹拂和天地的广阔。在这里，我看到了鞑靼民族独特的文学、音乐和艺术，感受到了俄罗斯不同地域间的多元之美。

夏日加里宁格勒

斯拉夫文明和日耳曼文明在加里宁格勒交汇，波德平原的美丽尽览无余。六月，这座沿海城市在波罗的海的微风吹拂下，宜人而清新。

在这里，我发现了城市的海洋之美，沿着海滨漫步，感受每一次海浪拍打在岸边，都像一场美妙的交响乐。

秋日叶卡捷琳堡

这座城市坐落于乌拉尔山脉东麓，处于欧洲与亚洲的分界线上，以女皇叶卡捷琳娜一世的名字命名。

10月的叶卡捷琳堡被秋天镀上金色，如诗如画。漫步在叶卡捷琳堡街头，我看到了剧院、建筑与自然风景完美融合，每一座古老的雕塑都仿佛在述说着曾经的故事。

在一望无际的西伯利亚平原，驼队的脚步声由远而近，而后又慢慢远去。叶卡捷琳堡让我体验到了西伯利亚独有的宁静与深邃，感受到了这片土地的神秘之美。

冬日莫斯科

在莫斯科学习，我不仅在课堂中汲取知识，更在城市的诸多角落感受它的文化：大气磅礴的红场，精美的博物馆，风情万种的阿尔巴特。

莫斯科的冬天总能给我带来难忘的回忆。这座城市很浪漫，雪花飘舞的日子，万物银装素裹，我常与朋友们前往滑冰场，体验冰雪运动的快乐。

2023年，我走过俄罗斯4个城市，每一段时光都丰富多彩。在留学之旅中，我逐渐学会了用心去体验每一个小故事，感受当地文化。

（作者系莫斯科国立大学经济专业博士生）

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