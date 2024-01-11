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警惕海外诈骗、抢劫

刘 洋
2024年01月11日08:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近日，美国犹他州一名中国留学生遭遇“虚拟绑架”电信诈骗。所幸，在美国当地警方、中国驻美国使馆和中国国内公安机关等多方努力下，该名留学生已被安全找到。此事一出，海外安全问题再次挑动大众心弦。

　　“近年来，海外诈骗、抢劫手法花样不断翻新。很多都具有迷惑性。”在美中国留学生陈可星分享了其经历。陈可星在与朋友去家得宝商城购物时，碰到三名商贩向她推销“免费玫瑰”，并邀请她去附近的车里挑选更多玫瑰。在陈可星拒绝后，三人仍紧随其后，直到在停车场发现等候陈可星的朋友后才转头离去。

　　“我曾在同学群和朋友圈里看到有人分享类似的事情，只不过由头不同，有的是赠送免费花朵，有的是兜售便宜衣服等。一些学生在上车后被索要甚至被抢了现金。”陈可星说，虽然她不清楚这三人是否有其他目的，但出门在外多加小心为好。独自一人出行遇到此种情况时，建议直接拒绝并快速走进人群，或向超市的保安等工作人员寻求帮助，直至确定安全再离开。此外，在停车场不要和陌生人搭话，以免出现安全问题。

　　除诈骗、抢劫案件之外，枪支泛滥所致悲剧仍在不断上演。据美国枪支暴力档案网站数据显示，2023年，美国共发生650余起大规模枪击事件。这是该网站有数据记录以来，大规模枪击事件第二严重的一年。

　　涉枪安全隐患也为部分海外留学生带来心理压力。留学生胡颖（化名）此前便遭遇惊险一幕：其租住的卧室被邻居用步枪打穿墙面，子弹斜向上击穿天花板。

　　胡颖租住的房屋为木质结构。事发时，胡颖正在厨房做饭。回到卧室后，她发现侧面墙壁和天花板上有2个窟窿，结合做饭时听到的声响，便决定向警方报案。

　　警察经调查发现，窟窿是邻居在移动枪支时不慎走火所致，便逮捕了邻居并没收了子弹。胡颖事后寻找房源搬离旧所，并希望前房东能退回租金和押金，但遭到拒绝。

　　“由于与提供法律援助的非营利组织沟通不畅，我在权衡了时间成本和个人精力后放弃了打官司，但仍心有余悸。”胡颖说，虽然有华人律师以及非营利组织提供帮助，但留学生在海外维护个人权益仍无法避免诉讼周期过长、回报率低等问题。

　　就维护个人权益方面，美国执业律师宋杨表示，华侨华人和留学生在人身安全已经受到侵害的情况下，首先去报警再考虑民事诉讼。

　　根据诉讼程序，律师需要知道被告的家庭或办公地址等信息，才能完成起诉状的递送程序。否则，被告在应诉时会以“未以合法方式收到诉状”为由，提出驳回案件的申请，使诉讼无法开展。

　　“造成华人和留学生在海外维权之路艰难的原因多样。我们在美国司法界还需要更大影响力。”宋杨说。

　　（来源：中新社）

(责编：郝孟佳、李依环)

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