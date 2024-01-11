顾时宏

悉尼芈雅中乐学院成立8年多以来已培养了上千名学生。2023年12月17日晚，悉尼芈雅中乐乐团在悉尼音乐学院音乐大厅举行了以“芈乐华章”为主题的新年音乐会，好评如潮。

“我们弘扬民乐文化深受‘兼容并包，和而不同’这一中国传统哲学理念的启发。在音乐上，这意味着在保留每种器乐特异性的同时，又让它们共同创造出和谐美妙的旋律。”悉尼芈雅中乐学院院长董敏解释说，芈雅中乐乐团的目标是在尊重传统的同时，通过融合创新，使东西方的音乐文化在相互包容和理解的基础上共同发展。她希望通过这种方式，为观众带来耳目一新的音乐体验，也为促进不同文化之间的对话和交流作出贡献。

谈及乐团在东西合璧艺术形式表现上的创新和特点，董敏说，在演出中，乐团特别强调音乐与中国传统文化的结合，其中一个重要的方面就是服饰的使用。例如，让表演者身着唐代服装及明制马面裙，这样的设计不仅是为了呈现视觉上的美感，更是为了在跨文化的背景下重现和弘扬中国丰富的历史和文化遗产。

董敏认为，唐代服装以其鲜艳的色彩、优雅的设计和华丽的装饰闻名，象征着那个时代的繁荣和开放，而明制马面裙则体现了古典的优雅和庄重。对于悉尼的观众来说，这样的表演提供了了解中国传统文化的机会。

在她看来，在澳中艺术文化中，共性体现在对艺术的尊重、对美的追求，以及利用艺术表达情感和讲述故事的共同愿望。差异性主要体现在艺术表达的方式和文化背景上。中国传统民乐强调情感的内敛表达、旋律的优雅和使用独特的乐器，如二胡、琵琶等，这些都与澳大利亚本土艺术形式，如原住民音乐和西方古典音乐，有着明显的不同。

“今年春节期间，乐团将参加澳大利亚当地的春节晚会和‘澳中春晚’以及‘2024悉尼农历音乐节’的演出，通过东西器乐巧妙融合和服饰的结合，让观众不仅聆听到美妙的旋律，还能在视觉上感受到中华传统文化的魅力。”董敏说。

（来源：中新网）

(责编：郝孟佳、李依环)