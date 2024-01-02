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国家教材委员会：健全教材使用监测、责任追究等机制

2024年01月02日11:46 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月2日电 （记者孙竞）为整体提高大中小学教材质量，全面加强各级各类教材管理，国家教材委员会近期作出重要工作部署，就加强教材建设和管理开展系列行动。

据介绍，系列行动着力开展四方面工作：一是进一步强化教材编写修订，加强大中小学思政课教材一体化建设，推进新时代马克思主义理论研究和建设工程重点教材建设，强化资源建设，全面推进马克思主义中国化时代化最新成果进课程教材；二是提升中小学教材编修质量，建设现代职业教育产教融合优质教材，建设支撑高等教育人才自主培养的系列教材，加快推进教材数字化转型，促进教材建设服务国家重大战略和人才培养需求；三是落实部门、地方、学校、出版单位职责分工，健全教材使用监测、问题监督和处置、责任追究、引导激励等机制，提高教辅读物出版质量，提升管理信息化水平，进一步完善统一领导、分工负责的教材管理体制；四是加强教材队伍建设和教材研究工作，加强教材建设经费保障，强化教材建设支撑。

下一步，国家教材委员会各成员单位和地方各级党委、政府将在国家教材委员会统筹领导下，明确各项任务责任主体，制定时间表、路线图、任务书，强化条件保障，及时研究解决实施中遇到的重点难点问题，强化督促落实，注重宣传引导，确保各项工作部署落地落实。

(责编：李昉、熊旭)

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