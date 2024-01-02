原标题：课堂内外，感悟根在祖国

华侨大学港澳台学生留校过春节。华侨大学新闻中心供图

华侨大学校门一景。华侨大学新闻中心供图

初冬时节，地处东南沿海的福建也遭遇寒潮来袭，而在华侨大学厦门校区，一场不同寻常的招聘活动现场气氛热烈。当天，来自香港惩教署招募组的工作人员向在场的香港籍学生介绍了惩教署的基本情况、岗位招聘条件、遴选程序等。热情的介绍、细致的讲解引起了同学们的浓厚兴趣。“我觉得这份工作意义重大，我愿意投考，将来为香港的安全稳定作贡献。”华侨大学香港籍学生李珠阳在听完宣讲后，立即填写了职位申请表。包括李珠阳在内，现场有25名香港学生报名投考并进行相应测试。

服务港澳台学生就业工作，助力他们走上理想的工作岗位，是华侨大学港澳台学生教育培养体系的重要一环。多年以来，华侨大学立足侨校特色，聚焦“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个教育的根本问题，将港澳台学生教育培养作为服务国家的重要任务，探索构建起独特培养体系，培养了大批德才兼备、具有爱国情怀的优秀人才。

在实践活动中涵养爱国情怀

在厦门规划展览馆看着老照片，追忆城市发展变迁；在鼓浪屿海天堂构听着南音，体验闽南戏剧文化的独特魅力；在厦门立林科技有限公司的厂房里观摩自动化生产流水线，感受科技创新的蓬勃力量……2023年11月初，华侨大学与厦门市海外联谊会联合举办“港澳学生看厦门”研习营，41名港澳学生上了一堂生动的国情教育课。

“这次行程让我充分体验了厦门的产业发展、城市规划和文化艺术，不仅丰富了知识，更让我对这座城市充满好奇和敬意。”旅游学院澳门籍学生梁永轩说。

“我们聚焦‘根在祖国’，围绕‘国史知识、家国情怀、强国意志、报国行动’四个方面，组织港澳台学生开展‘四史’学习教育、侨乡文化研习、中国文化之旅等各类国情教育研学及实践活动，让港澳台学生在文史传承中感悟到根在祖国，在社会大课堂中厚植爱校爱国情怀。”华侨大学党委书记徐西鹏说。近十年来，华侨大学共有超过15000人次参与中国文化之旅、名家故里行、寻访非遗传承人、百村千人行等文化研习。古田会议旧址、中共一大纪念馆、香山革命纪念馆等地时常可见华侨大学港澳台学生的身影。

“坐着竹筏观看一座座奇山，好像融进了这座大山，顺着水流，缓缓而下，自己也成了大山的一小部分，我更加深刻地领悟到‘绿水青山就是金山银山’的生态理念，也对绿色发展理念有了切身的体会。”2023年12月初，香港籍学生彭静怡跟随“三色·五缘”绿色文化研习营来到福建南平武夷山，踏上了探寻朱子文化、感受武夷文化、体验茶文化、探索自然与文化融合之美的旅程。

校园外的广阔天地给港澳台学生带来了人生新体验，校园内多彩生活也不断加深着他们对传统文化的认识。组织港澳台学生在端午、中秋、春节等传统节日包粽子、包饺子、剪窗花、写春联，让他们在传统民俗活动中体验中华文化的无穷魅力；开办澳门文化周、香港文化展等活动，鼓励港澳台学生积极展示地域文化和竞技风采……多年来，华侨大学以节日庆典、文艺竞技、社团活动为依托，向港澳台学生传播中华传统文化，打牢他们文化自信自强的根基。

在课堂学习里加强国情教育

“儒家讲‘孝’？谁来说说，为什么要孝敬父母呢？”

“我觉得，父母养育了我们，我们要报答养育之恩，关爱父母、尊老敬老一直是我们的文化传统……”

像这样轻松愉快的对话，在华侨大学“中国传统文化概论”的课堂上时常出现。该课程的任课老师、马克思主义学院副教授刘艳告诉记者，“中国传统文化概论”是华侨大学港澳台学生的必修课。“虽然地域不同，学生们从小接受的传统文化熏陶却是一脉相承的，在这门课上，他们很容易找到文化和精神上的共鸣。”刘艳说。

“我很喜欢这门课。当我们把优秀的传统文化内化于心时，我们的精神世界得到升华，在待人处事上更加守信知礼，也更增强了对祖国文化的认同和民族认同。”台湾省籍学生沈柏翰说。

聚焦“学在祖国”，华侨大学从课程、教材、学科竞赛等方面抓好对港澳台学生的国情教育。据介绍，学校既面向港澳台学生开设“中国传统文化概论”“中国近现代史”“当代世界与中国”等必修课，又专门面向港澳学生开设“特别行政区基本法”、面向台湾学生开设“法律基础”课程，增强他们对祖国历史、文化、社会、法治等方面的认识。同时，设立“中国文化之旅”“国学经典导读”“中国画基础”“中华饮食文化鉴赏”“走进故宫”等100多门选修课，满足港澳台学生的个性化学习需求。

“国学经典作为中国传统文化的重要组成部分，在当代社会仍然具有重要的价值。它们提供了丰富的思想资源和行为准则，引导我们在现代生活中保持个人修养、追求人与自然的和谐共生，以及建立良好的人际关系。”香港籍学生郑婉薇向记者展示了她前不久在“国学经典导读”课上写下的感悟。

郑婉薇说：“来华侨大学之前，我对国学了解不多，通过这门课，我才了解国学不是晦涩难懂的‘老古董’，其中凝结着中华民族五千年的智慧成果，是不会过时的。”

“除了在课程体系上下功夫，学校还精心编写出版了《中华民族复兴简史》《中华文化概要》等教材，提高学生对中国文化的认知，增强对中华民族复兴历程以及当代中国的认同感，向学生展现真实立体、可信可爱可敬的中国。”刘艳说。

“纸上得来终觉浅”，在完善课程体系、编写优秀教材滋养港澳台学生心灵的同时，华侨大学还出台政策鼓励港澳台学生参加“互联网+”“挑战杯”等各类学科竞赛，让学生在备赛过程中从不同领域、不同视角看到不一样的中国。

香港籍学生许宜杰就是这项政策的受益者。他和同样来自香港的同学吴亲中，就曾共同参与题为《内地高校香港学生对于“一国两制”认知情况的调查研究——以福建、广东两地高校为例》的科创项目。该项目最终荣获第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖。

据许宜杰介绍，该项目历时两年，一共发放了五轮问卷，认知情况从一开始的十几种逐渐丰富到四十余种。“在这个过程中，我愈加深刻地理解了‘爱国者治港’因何成为‘一国两制’方针的核心要义。”回想自己的参赛历程，许宜杰颇有感悟。

“虽然很辛苦，但一想到自己努力的成果受到这么多人的肯定，又觉得很自豪。”吴亲中说，自己毕业以后，想回到香港从事政务工作，希望能帮助更多的香港人亲身体会真实的内地，增强对祖国的热爱，在服务国家、服务香港的过程中，实现人生价值。

在就业创业中融入国家发展大局

“想来大湾区创业就业的大学生可以勇敢来尝试。”2023年年初，华侨大学学生就业创业指导中心携手广州南沙专创国际青年社区，举办了港澳台青年创新创业就业线上交流会。

活动中，华侨大学校友、来自中国台湾的邱小坪向学弟学妹们介绍了广州南沙自贸区在就业、创业、生活等方面给予港澳台青年的一系列政策支持与服务帮助。“我想通过亲身经历告诉有意愿到大陆读书或就业创业的台湾青年，不要被片面的信息误导，这里有更广阔的天地。”邱小坪说。

华侨大学将港澳台学生就业创业服务纳入全校就业服务工作体系，发起成立福建省高校创新创业教育联盟和闽台青年创新创业服务中心，在就业创业指导、咨询、技能培训、信息共享、市场拓展等方面提供指导与服务。学校连续承办“青春试翼”内地高校港澳籍学生专场招聘会、驻澳中资企业内地高校专场招聘会，每年举办台湾省籍学生专场招聘会、人才就业对接会等。

“我深刻感受到学校对我们港澳台学生的关怀和支持，一直在努力为我们争取更多的就业机会和发展空间。”香港籍学生韩嘉希说，“我们见到了很多令人向往的企业，让我对未来的职业道路更有信心。”

聚焦“圆梦祖国”，华侨大学持续推进“逐梦成才”人才培养计划、“圆梦就业”就业服务计划、“筑梦中国”校友智库计划等，为港澳台学生的成长成才搭台搭梯，引导港澳台学生做坚定的爱国者，更加积极投身于同圆共享中国梦的伟大实践。

（记者 张诗瑶 高建进 通讯员 朱红梅 张罗应）

(责编：李昉、孙竞)