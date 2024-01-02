原标题：兰州大学研发“华羊芯”绵羊育种芯片

记者2023年12月29日从兰州大学获悉，该校反刍动物研究所王维民教授团队发布了国内首款基于大规模基因组选择参考群的高性能绵羊基因组育种芯片“兰大·华羊芯”。这是该团队组织实施的“绵羊双万羊基因组计划”第一阶段的成果。

为提升我国绵羊基因组育种技术水平，王维民团队通过持续精准的大规模性能测定与基因组重测序，率先在国内构建规模达10318只、羊只来源覆盖全国8家国家湖羊核心育种场和4家规模化湖羊种羊场的基因组选择参考群，累计获得了80万条表型数据和78TB的基因组数据。研究团队绘制出包含2000万个高质量遗传变异位点超高分辨率的湖羊基因组遗传变异图谱，鉴定出饲料转化率、生长速度、尾脂重、肌内脂肪等一系列湖羊重要经济性状的关键基因。

此后，研究团队联合石家庄博瑞迪生物技术有限公司，利用大数据、生物信息学、育种学等相关技术，研发出包含45052个具有代表性、全局性、功能性位点的高性能45K基因组育种芯片“兰大·华羊芯”，并衍生出可在不同应用场景下灵活使用的10K低密度和1K超低密度两款配套使用的系列育种芯片。“芯片配套的遗传评估技术，可用于湖羊基因组选择育种、重要经济性状基因定位、品种鉴定、家系划分、系谱校正等。”王维民介绍。

据了解，“兰大·华羊芯”的设计和遗传评估技术已经过业内专家反复论证，并在天津奥群牧业有限公司、甘肃润牧生物工程有限公司等有关企业进行了近万只羊的验证。结果显示，该育种芯片在重要经济性状的选种准确性上已经可以比肩国际同类产品，尤其是在我国绵羊育种技术领域最具潜力的突破性性状饲料转化率的基因组预测方面，填补了全球绵羊基因组选择育种技术的空白。（记者颉满斌）

(责编：李昉、孙竞)