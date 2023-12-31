原标题：聚力技术攻关 加速成果转化

实施“科技攀升行动”，是南通大学建设特色鲜明国内一流大学的一项重要举措。学校胸怀“国之大者”，坚持“四个面向”，积聚力量进行原创性引领性科技攻关，加速科技成果转化，奋力书写好服务高水平科技自立自强的高校答卷。

继细胞生物学、分子生物学之后，组织工程与再生医学是生命科学与医学发展史上又一个里程碑。中国工程院院士、南通大学教授顾晓松领衔的神经再生科研团队围绕“神经损伤修复与再生调控的相关机制”开展系列研究，首次发现并证明了多个修复与再生调控的分子机制，并构建出壁虎断尾再生模型，为神经损伤的治疗提供新的理论与指导，这一系列成果在《细胞》《自然·通讯》等世界顶级学术期刊上发表。

此外，杨宇民教授团队研发出一种仿神经再生微环境支架；范义辉、毛仁芳教授团队开发了国际上首个“一站式”查询ATAC信号和肿瘤病人表达谱和预后的数据系统……南通大学专家教授取得了一批突破性的基础研究成果，形成一道道高水平科技自立自强的生动缩影。

今年3月，南通大学高强教授牵头承担的国家重点研发计划《建筑用高性能纤维及土工材料的制备与工程应用》顺利结题，成功制备出5种建筑增强型聚合物材料，取得土工材料制备与工程应用方面的核心技术突破，性能指标达到国际先进水平。

南至广西南宁，北至甘肃敦煌，跨越南北多种气候和交通环境，该成果在钢桥面铺装、交通隧道防水层铺设、废渣处理工程等12个特殊工程上实现了示范效应的应用，全面延长工程的使用寿命，降低维护费用，使得我国建筑用纤维及土工材料进入高性能时代。

将科研攻关站在社会服务第一线，学校越来越多的科研创新成果陆续走出校门，帮助企业析疑解难，弥合基础研究、应用研究之间的“断点”。

为了让科技成果转化跑出加速度，南通大学形成了包括“知识产权管理、科技成果转让及许可、横向科研管理、创业孵化管理、作价投资管理”的专业化工作链，实现了科研成果技术转移工作高效联动。近5年，学校3000余项科技成果在近5000家企业转化应用，产生了巨大的经济效益和社会效益。

南通大学党委书记尚庆飞表示：“高校从不缺乏创新的‘基因’，我们不仅要以科研创新为抓手，夯实基础性科研创新优势，更要打通成果转化的‘最后一公里’，在实现中国式现代化的伟大事业中不断作出高校贡献。”

（记者 苏雁 通讯员 范苏）

(责编：李昉、李依环)