本报记者 孙亚慧文/图

原标题：创业星火汇羊城

本届海交会上，举办了欧美同学会全球“百城同台”海外英才招聘会、海归人才招聘会、青年科技人才招聘会暨海优人才项目对接会等招聘活动，提供了超过1.5万个招聘岗位。图为海归人才招聘会现场。

12月22-23日，由教育部、欧美同学会（中国留学人员联谊会）、广州市人民政府共同主办的2023中国海外人才交流大会暨第25届中国留学人员广州科技交流会（简称“海交会”）在广州举行。从1998年创办以来，海交会已经走过25个年头，见证了一代代留学人才回国就业创业，与祖国发展同频共振，实现个人理想，其中不乏百度创始人李彦宏、中星微电子集团创始人邓中翰等知名企业家。

如今，行走在广州街头，这座城的魅力含裹于车水马龙和争分夺秒之间。优秀人才汇聚、创新产品不断涌现，展示着这座城市的发展活力。

搭建桥梁

这是广州生物岛实验室微纳技术研发创新中心负责人赵蒙第二次参加海交会，在“新起点·广州”展区，该创新中心的研发成果展览吸引了不少与会嘉宾驻足。

“我的工作是将半导体和微纳加工技术引入到生命科学的研究领域。”作为留学人员，赵蒙回国时也面临过前往哪座城市发展事业的人生抉择，是粤港澳大湾区在生命科学、生物医药产业的广阔发展前景，让他最终选择了羊城。“生命健康领域的研发工作具有周期长、投入高的特点，需要科研院所与科技企业等多元主体参与。”他说。

搭建产业领军人才发展平台，疏通产学研人才流通渠道，广州不断优化营商环境，特别是出台优惠政策，吸引着更多留学人员前来创新创业。

作为国家级招才引智的重要平台，20余年间，海交会已累计吸引了来自全球140多个国家和地区的5万多名高层次人才参会，在人才与国内需求单位之间成功搭建起了互联、互通、互融的桥梁，为广州实现高质量发展提供了强有力的人才保障。

与此同时，促成一批与国际接轨的孵化机构、研发机构、服务机构的设立，是引进人才与项目之外，海交会另外一项重要功能。

举例来看，在1998年，首届“留交会”（中国留学人员广州科技交流会）结束后，深圳留学生创业园随即筹划创立，成功孵化了朗科等一批行业内的知名团队。而在广州科学城，归谷科技园同样诞生于海交会，现如今，这一致力于服务海外高层次人才回国而打造的“创业—生活”一体化生态孵化模式园区，通过物联网、智慧云等新技术手段，正在向智慧园区转型，提升园区运营效率。

“一站式”服务

本届海交会开幕式上，6名来自英国伦敦大学、英国曼彻斯特大学、德国慕尼黑大学等全球排名前列高校的人才，作为首批留学人员代表，进驻“海外高水平大学STEM博士人才驿站”。（STEM：即科学Science、技术Technology、工程Engineering、数学Mathematics）

“海外高水平大学STEM博士人才驿站”由粤港澳大湾区海外创新资源服务联盟设立，重点面向全球排名前200位的高水平大学STEM专业博士毕业生、即将毕业的在读博士生、在站博士后或已出站博士后等海外人才（含毕业或就读于全球排名前200的国内大学STEM专业外籍博士人才）中，有意愿在粤港澳大湾区创新创业、实习或继续从事博士后研究工作的相关人员。通过为他们提供“一站式”服务，倾力打造海外青年科技人才回国“第一站”。

在站期间，海外人才可获得最长达6个月的配套支持，包括房租交通、基本保险、实习支持、创业支持等。驿站还将为入站人才提供政务服务、政策辅导、考察调研、法务咨询、文化交流等全链条专业服务保障，精准对接人才需求。

值得一提的是，海交会上，由教育部留学服务中心建设的国家留学人员综合服务平台正式发布。该平台面向留学生群体及相关机构，可提供“国（境）外学历学位认证”“公派派出服务”“留学存档”“就业报到”“平安留学培训”“国（境）外认证院校查询”“留学人才就业服务”“留学人员创新创业服务”等8项服务。

以赛事为媒

2006年，在获得西班牙纳瓦拉皇家医学院博士学位后，杨光华看准机遇，决定回国创业，在次年创办了比昂生物医药科技公司。2009年，第四届“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛上（简称“春晖杯”大赛），杨光华带领团队一举摘得一等奖。

时间回拨，今年海交会开幕的前一天，第十八届“春晖杯”大赛交流大会暨入围项目颁奖典礼也在广州举行，杨光华受邀担任分享嘉宾。看着台下朝气蓬勃的创业者们，他仿佛看到了十几年前刚开始走上创业之路的自己。

在杨光华看来，这样的比赛不只是创业竞赛，更像一个创业课堂，可以为创业者尤其是初创团队提供许多对接资源的机会。“新一轮科技产业革命正在重塑世界，对于有创业意愿的留学人员来说，这其中蕴含不少机遇。”他说。

教育部留学服务中心副主任夏建辉表示，“春晖杯”大赛作为首个面向海外留学人员的创新创业赛事，自2006年起已连续成功举办了18届，从13个海外分赛区共计40多个国家和地区遴选出优秀留学人员创新创业项目4059个，吸引了大批留学人员回国创新创业。教育部留学服务中心积极探索，致力于将“春晖杯”大赛打造成为高效对接国内外人才供需渠道的优质品牌载体。

据了解，本届“春晖杯”大赛共收到来自36个国家和地区的537个项目报名参赛，通过专家评审等环节，共产生282个入围项目。海交会期间，有来自26个国家和地区的200余名海外留学人员回国参加“春晖杯”大赛颁奖、路演及对接等系列活动。2023年“‘春晖杯’获奖项目人才对接月”3大线路对接活动同期启动，以广州为起点，分3条线路组织本届大赛入围项目代表分赴珠海、深圳、苏州、无锡、杭州、宁波、威海、上海、北京、雄安新区等地实地考察对接，帮助留学人员更加全面、直观地了解国内人才政策和创新创业环境，推动入围项目尽快回国落地发展。

延伸阅读

“春晖杯”留学人员创新创业（珠海）基地落户高新区

12月23日，“春晖杯”留学人员创新创业（珠海）基地签约揭牌仪式在广东省珠海市高新区举行，基地将以珠海高新区唐家湾主园区为载体，为留学人员“归巢”报国打造发展沃土，将珠海打造成为留学人才创新创业高地。

据了解，该基地的签约落地，进一步完善了珠海的留学人才生态。珠海高新区将秉持“落地即运营，时刻不怠慢”的宗旨，开展“春晖杯”路演活动，打造春晖联谊之家，构建留学人才对接平台，整合有意向在粤港澳大湾区落户的留学归国人才资源，让这里成为他们回国创业的首选平台。

第十八届“春晖杯”创新创业大赛66个获奖优胜项目代表也参加了现场活动。优胜项目涵盖了生物医药、电子信息、新能源与节能、新材料等高新技术领域。

(责编：李昉、李依环)