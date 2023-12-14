曹语千

近日，北京大学出版社“名家通识讲座书系”又添新作。方建勋的《中国书法十五讲》围绕汉字的起源与特点、汉字五体的演变与美感、书法艺术的点画与结构以及书法艺术背后的文人情性等主题，以平实流畅的笔触、娓娓道来的口吻为普通读者呈现书法艺术魅力。

《中国书法十五讲》包含“书法五体，各有其美”“书写内容”“点画（线条）”“结构”“章法与布白”“神与气”等15个章节，从外至内、由浅入深地为读者呈现了一个汉字笔墨构建的诗意世界。作者关注到不同读者的需求，围绕书法历史、书法技法和书法审美三大主题展开讨论，兼顾科普性与专业性，全面、深入解答了“书法是一门怎样的艺术”“书法该怎么学习”“如何让自己的字写得好看一点”等问题。

为了讲清书法的历史，该书追根溯源，从汉字的起源、形体特点，到篆、隶、楷、行、草五体的演变过程，进行了综合、全面的梳理。从不同角度介绍王羲之、张旭、怀素、颜真卿、褚遂良、文徵明等书法大家的艺术风格，启发读者探索自己的书写章法与气韵。

在介绍书法技法时，书中细述点画、结构、章法与布白、神与气、情性等不同层面，构建完整的知识理论体系，并用到大量细节图例和学生习作，为读者提供一份鲜活易懂的具体操作指南。就如何锤炼书法技法，作者从“临帖”和“创作”出发，强调初学者需要了解怎样恰当读帖，逐一摹画字形结构，学习其中的章法和动态变化，最后“逐渐形成自己的临帖个性”。作者既提供了集字创作、感觉顺迁、专攻博取等可为初学者借鉴的方法，还分享了如何激发书写兴致，保持自然而然、回归日常的心态等切身的创作体会。

在审美追求方面，书中表达了在追求书法意境的基础上，自然流露自家性情、形成自家风格的观念。作者写道：“书写过程本身，是心与手并用的活动过程。”欣赏书法，并不止于文字符号的视觉层面，还是对生理与精神层面皆具足完备的鲜活生命征象进行感受，并可延伸至探寻书法意境的美感特质，也即通过修习书法来“修心养性”，在沉浸于笔墨的同时让心灵获得滋养和成长。

最后一讲“时代审美与个体选择”，通过书法发展史上的几个“点”，考察各时代的审美特征。东晋以王羲之的妍美书风为首，唐人尚法，宋人尚意，清代碑学兴盛，每个时代都有自己的审美意趣，书法爱好者既可从历史角度看待审美，也可结合当下，融入自己的理解。

《中国书法十五讲》由方建勋主讲的北京大学书法公开课“书法审美与实践”讲稿整理而成。一位同学这样评价方建勋的课：“在快节奏的现代生活中，这是一段多么难得而又值得铭记的时光。”这本书的出版，也将帮助广大读者在快节奏的生活中萌生对中国书法的热情。

(责编：郝孟佳、李昉)