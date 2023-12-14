向 华

绘本是用图文结合的形式传达故事、知识、趣味和情感的艺术。在家庭中，父母与孩子共同阅读绘本，叫“亲子共读”；到了小学，绘本进入课堂，成为学生学习知识的好帮手。用绘本形式讲述甲骨文故事，是让当代儿童了解华夏文明之源的绝佳方式。

甲骨文是汉字的源头，是中华民族的文化根脉。这种3000多年前的文字，既是图，又是文，如果单纯给今天的孩子讲解文字，未免显得艰深、晦涩。而绘本图文结合的艺术特色恰恰契合甲骨文图文一体的表意本旨。

但甲骨文绘本并不好做。作为大众，我们平时接触到的甲骨文普及读物，多是从过去的文字怎样对应今天的文字来解读，就像对着一个成年人去辨认他小时候的照片，觉得“真像”时，皆大欢喜；感觉“不像”时，就只好感慨时间的力量。但文字的发展演变要复杂得多，这种“古今对照法”一定程度上限制了我们对甲骨文的认知，更何况已经发现的甲骨文中本身就有大量尚未解读，难以与今天的汉字相对照。甲骨文的有趣，就在于它不仅是“汉字小时候”的模样，更是一个自洽的文字体系。字之道在于用，辨认一个甲骨文怎么写、怎么读，要了解它背后的文化背景、社会背景、政治背景，这些都在《甲骨文绘本》（青岛出版社）中显现出来。这套书如同一幅徐徐展开的殷人生活“浮世长卷”，给我们或惊艳、或喜悦、或震撼的感受。

绘本是视觉艺术，在绘制《甲骨文绘本》的过程中，中央美术学院绘本创作工作室的师生要将每个甲骨文字的解读文稿变为绘本画面，工作量非常大。为生动表现殷商时代人们的生活面貌，从宫殿屋宇的规格、制式，到服装服饰的款形、搭配，再到器物用品的形制、样貌，师生们查找资料、求教专家。殷人留下的视觉资料太少了，大到隆重的祭祀场面的重现，小到一饮一酌的细节表现，甚至人物的面貌和精神气质，都不得不在有限的考据材料之外再加上理解与想象，反反复复进行推敲。相信小读者能从书中感受到绘制的用心。

《甲骨文绘本》让孩子认识甲骨文，探究文字之妙，了解文字之用，体察文字之美。

(责编：郝孟佳、李昉)