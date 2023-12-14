原标题：做“白日梦”时大脑在干什么

当人静静地坐着，突然之间，大脑“出神”，仿佛转向了完全不同的世界，可能是最近的经历，也可能是过往的记忆。事实上，可能只是做了个白日梦。那么，在做白日梦时，大脑中发生了什么？这是神经科学家们很难回答的问题。据13日发表在《自然》杂志的一项研究表明，美国哈佛大学医学院领导的研究团队离解决这个问题又近了一步。研究还表明，白日梦或可塑造大脑未来对其所见事物的反应。

在这项新研究中，团队成员反复向老鼠展示由不同的棋盘图案组成的两张图片，每次让老鼠看一张。在看两张图像之间，他们又让老鼠对着一块灰色屏幕看了一分钟。该团队同时记录了视觉皮质中约7000个神经元的活动。

研究人员发现，当老鼠看两张图片时，神经元按照完全不同的特定模式放电。当老鼠看灰色屏幕时，神经元有时会以类似但不完全相同的模式放电，就像老鼠看图片时一样，这是它在做白日梦的迹象。这些白日梦只有在老鼠放松时才会发生，表现为行为平静和瞳孔较小。

接下来的发现完全出乎意料。在一整天甚至在接下来的几天里，老鼠看这些图像时活动模式都发生了变化，神经科学家称之为“表征漂移”。然而，这种漂移并不是随机的。随着时间的推移，与图像相关的模式变得更加不同，最终每个图像都涉及几乎完全独立的一组神经元。

最后，研究人员发现，视觉皮层的白日梦行为与海马体中的重演活动同时发生，这表明两个大脑区域在白日梦期间进行了交流。

研究结果提供了一个有趣的线索，即处于安静的清醒状态时，做白日梦可能在大脑可塑性中发挥作用，即大脑具有对新经历作出自我重塑的能力。

（记者张佳欣）

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