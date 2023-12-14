人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

做“白日梦”时大脑在干什么

2023年12月14日08:27 | 来源：科技日报
小字号

原标题：做“白日梦”时大脑在干什么

当人静静地坐着，突然之间，大脑“出神”，仿佛转向了完全不同的世界，可能是最近的经历，也可能是过往的记忆。事实上，可能只是做了个白日梦。那么，在做白日梦时，大脑中发生了什么？这是神经科学家们很难回答的问题。据13日发表在《自然》杂志的一项研究表明，美国哈佛大学医学院领导的研究团队离解决这个问题又近了一步。研究还表明，白日梦或可塑造大脑未来对其所见事物的反应。

在这项新研究中，团队成员反复向老鼠展示由不同的棋盘图案组成的两张图片，每次让老鼠看一张。在看两张图像之间，他们又让老鼠对着一块灰色屏幕看了一分钟。该团队同时记录了视觉皮质中约7000个神经元的活动。

研究人员发现，当老鼠看两张图片时，神经元按照完全不同的特定模式放电。当老鼠看灰色屏幕时，神经元有时会以类似但不完全相同的模式放电，就像老鼠看图片时一样，这是它在做白日梦的迹象。这些白日梦只有在老鼠放松时才会发生，表现为行为平静和瞳孔较小。

接下来的发现完全出乎意料。在一整天甚至在接下来的几天里，老鼠看这些图像时活动模式都发生了变化，神经科学家称之为“表征漂移”。然而，这种漂移并不是随机的。随着时间的推移，与图像相关的模式变得更加不同，最终每个图像都涉及几乎完全独立的一组神经元。

最后，研究人员发现，视觉皮层的白日梦行为与海马体中的重演活动同时发生，这表明两个大脑区域在白日梦期间进行了交流。

研究结果提供了一个有趣的线索，即处于安静的清醒状态时，做白日梦可能在大脑可塑性中发挥作用，即大脑具有对新经历作出自我重塑的能力。

（记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部