原标题：做好儒学研究 推动交流互鉴

从山东曲阜孔庙正门南行500米，有一座古朴典雅的建筑，这便是国务院批准设立的儒学研究专门机构——孔子研究院。它与处于同一条中轴线上的曲阜孔庙、孟庙遥相呼应，成为以儒家文化为代表的中华优秀传统文化的标志性建筑。

2013年以来，孔子研究院自觉肩负起时代赋予的文化使命，扎实做好儒学研究阐发、交流互鉴、传承普及、人才集聚等工作，努力在推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展中实现新作为，迈上新台阶。

研究阐发“攀峰”

前不久，在江苏省扬州市举行的第二十五届（2022年度）华东地区古籍优秀图书评奖会上，由孔子研究院组织30余位学者参与整理、撰写的《曲阜儒家碑刻文献集成》从华东地区18家出版社出版的134种图书中脱颖而出，荣获特等奖。

该著作耗时十载，著录曲阜地区重要碑刻近700块，附录碑刻存目及研究文章20余篇，总计200余万字，涵盖了国家文物局公布的《第一批古代名碑名刻文物名录》中曲阜入选的全部90通（方）碑刻，是孔子研究院推进的国家社科基金重点项目“中国曲阜儒家石刻文献集成”的最终成果。

“这一著作结合多种传世文献，对曲阜地域内有儒学价值的碑文进行了较为全面、详细的整理和注释，对前人著录进行了全面校勘，有利于在历史大背景下透视碑文的价值和意义，是孔子研究院‘中华文明内涵研究’的重要成果。”著作主编、孔子研究院原院长杨朝明说。

十年来，孔子研究院充分发挥身处孔子家乡曲阜的地缘优势，聚焦“论语学研究”“中华礼乐文明研究”“《孔子家语》研究”等学术专题，加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发，勇攀学术高峰，先后承担各级各类科研课题156项，其中国家级、省部级课题54项，编纂出版各类学术著作105部。

传播普及“走心”

走进位于孔子研究院一楼的孔子学院总部体验基地，在“生活中的优秀传统文化”体验区，人们可参与开笔礼、拜师礼、成人礼、剪纸、投壶、拓印、活字印刷等体验项目。

孔子研究院还集聚各方学术力量，发挥学术资源优势，依托儒家文化体验中心，引领风尚、服务社会、推动发展。

“我们选取《大学》《中庸》《论语》等六部代表性的传统文化经典进行注音释读。这既是在学术层面上正本清源，也让国学经典走进更多青少年的心灵。”近日，在《尼山丛书·国学经典音注》新书发布会上，丛书总主编、孔子研究院副院长刘续兵介绍。

孔子研究院注重依托学校教育将传统文化的种子融入青少年的成长，如编写山东省教育厅指定用书《中国传统文化》(小学到高中)、中华优秀传统文化教育读本《大同：中华文化的社会理想》和《中华传统八德》校园版等国学教材。研究院还依托《儒家文化普及》读本、《中华经典名句365》等著作，开展“相约经典”等传统文化普及宣讲100多场次，助力基层文化建设。

交流互鉴“扩圈”

10年来，孔子研究院持续推进“孔子研究院翻译中国”项目，编著出版《经典儒学核心概念》《安乐哲比较儒学哲学关键词》……为世界了解儒学、中国对外讲述儒学提供了跨文化阐释哲学术语工具书。

此外，孔子研究院先后引进、培育20余名高端人才，培育高端人才核心团队成员27名；入选山东社会科学名家2名，山东省社会科学突出贡献奖1名，齐鲁文化名家1名，泰山学者特聘专家1名，泰山学者青年专家2名，省理论人才“百人工程”1名。

孔子研究院还融聚多种交流平台优势，积极推动文化交流互鉴，挂牌成立“中央社会主义学院教学基地”等10多个教育教学基地，积极发出文化山东的声音。

（记者 赵秋丽 冯帆）

(责编：李昉、李依环)