原标题：发挥学科优势 培养国际人才

近日，由商务部主办、苏州科技大学承办的“发展中国家固体废物防治技术研修班”结业典礼举行。来自埃塞俄比亚、巴拿马、尼日利亚等7个国家的24名学员在为期21天的培训中，学习了城市固体废物管理、农业固废资源化利用、碳排放管理等创新技术与管理经验，并沉浸式体验了新时代中国环保产业发展取得的巨大成就。

作为江苏省承办援外培训项目的五所高校之一，苏州科技大学积极服务国家外交战略，拓展思路、创新模式，充分发挥环境科学与工程等学科优势，培养工程科技国际化人才，助力产学研融合发展，为共建“一带一路”贡献苏科大力量。

苏州科技大学党委常委、副校长李勇告诉记者，1993年以来，学校每年承办由商务部主办的援外培训项目。从最初的每年1期20余人，增加到如今的每年10多期300余人；从最初的仅有专业技术培训，增加到目前的专业技术培训、政府官员研修和学历学位教育三种形式……30年来，学校已为来自125个国家的2500余名环保、物流、能源领域的官员和技术人员提供专业培训和学历教育。

2015年，经商务部、教育部批准，学校成为全国首批承担援外硕士学历学位教育项目的高校。学校坚持“授人以渔”的援助理念，通过人力资源开发合作等方式，与其他发展中国家分享发展经验和实用技术，以援外培训项目为基点，以点带面深化与共建“一带一路”国家的教育文化合作，助力“一带一路”产学研融合发展。

学校发挥援外培训项目对国际产学研的助推作用，依托国际领军人才，助力产业和行业发展。学校与上海和数集团、白俄罗斯国立技术大学成立区块链技术联合实验室，为学生培养提供环境和项目支撑，不断推动关键软件技术突破、软件产业生态构建，形成具有示范性的高质量国际化软件人才培养新模式，为科技人才的培养和发展提供动力。

中国科学院院士、苏州科技大学教授唐叔贤领衔组建按需零碳供能研究中心，加强与新加坡国立大学等高校合作，获批成立“姑苏实验室唐叔贤院士专家工作室”。

苏州科技大学校长顾菊平表示，苏州科技大学将进一步践行“开放融合”战略，在与共建“一带一路”国家的交往中，发挥好引领性、桥梁性和支撑性作用，为构建人类命运共同体注入苏科大“源头活水”，展现苏科大担当作为。

（记者 苏雁 通讯员 徐燕华 王姗）

(责编：李昉、李依环)