人民网北京12月13日电 （记者孙竞）以“数字时代与高等教育可持续发展”为主题的2023高等教育国际论坛年会日前在厦门大学举办。中国高等教育学会会长，教育部原党组副书记、副部长杜玉波以《把握数字时代新机遇 推动高等教育可持续发展》为题作报告。

杜玉波指出，伴随着几轮科技革命和产业变革，人类社会从农业文明、工业文明走向了以人工智能为牵引的数字时代，学生的学习方式、教师的教学模式、大学的治理机制以及国际交流形式都发生了深刻而巨大的变化，传统教育模式迎来了一系列新挑战，教育数字化成为我国开辟教育发展新赛道，是塑造教育发展新优势的重要突破口。

杜玉波强调，教育数字化关键在于“化”，“化”就是重在改变、重在过程。要根据数字时代的要求，充分发挥数字化对学习方式、教学模式、治理机制、国际交流等方面的促进作用，构建新型教育体系，实现教育系统性变革，不断推动高等教育可持续发展。

一是要以高等教育数字化创新学习方式。质量是教育的生命线，数字技术是提高教育质量的阶梯。无论教育未来怎样发展，人才培养始终是其首要和核心任务。要不断丰富智能教室、自适应学习、学情智能诊断、智慧课堂评价等数字教育应用场景，通过数字技术推动标准化教育转向个性化学习，实现学习方式的创新发展。

二是要以高等教育数字化变革教学模式。推动数字技术与传统教育融合发展，引入先进的AI生成内容技术，实现教育内容的智能创作和个性化推荐，增强教学过程的创造性、体验性和启发性，撬动课堂教学发生深层次变革。遵循学生的成长规律和认知规律，设计更具弹性的学习计划，打造以数据驱动因材施教的学习新范式。

三是要以高等教育数字化优化教育治理。通过智能化手段，构建具备高效决策、精准服务和持续创新能力的教育大脑。通过优化内部流程和信息管理，提高教育机构的运营效率和服务质量。通过大数据技术及时掌握校园环境和学生动态，根据学生个性情况实施精准管理。根据教育环境的变化和用户需求的升级，不断调整和完善数字治理的功能和性能，确保其始终处于领先水平。

四是要以高等教育数字化扩大交流合作。近年来，多国推出相应的高等教育数字化战略，为教育国际化提供了条件。要致力让中国的优质课程走向世界，让世界的优质课程走进国门，帮助全球学生了解多元文化的差异性，促进数字学习的交流，共同建立数字化时代教育对外开放的新格局。高校要积极依托相关联盟组织，联合全球高等教育同仁群策群力，共同促进新兴技术与高等教育融合发展。

“高等教育数字化是大势所趋、发展所需、改革所向。让我们携起手来，积极响应联合国教育变革峰会的时代号召，紧紧抓住数字时代的新机遇，以教育数字化赋能高等教育可持续发展，为人类的美好未来贡献思想智慧和教育力量。”杜玉波最后表示。

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