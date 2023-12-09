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孙茜芸：培养有“政治态度、情感厚度、时代热度、技能硬度”的传媒人才

2023年12月09日12:33 | 来源：人民网-教育频道
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人民网呼和浩特12月9日电 （记者赵娜）12月8日，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。山东传媒职业学院党委书记孙茜芸出席圆桌论坛并发言。

山东传媒职业学院党委书记孙茜芸出席圆桌论坛并发言。

山东传媒职业学院党委书记孙茜芸出席圆桌论坛并发言。

“在职业教育高质量发展过程中，学校这一环节非常重要。”孙茜芸说，作为办学主体、育人主体，学校要围绕学生全面发展，确定人才培养目标和规格；推进教育评价改革，激发学校的活力和内生动力；深化产教融合、校企合作，激发企业、行业参与的动力和热情，实现双赢乃至多赢。

山东传媒职业学院是山东省唯一一所广播影视、新媒体及大众传媒类的高等职业院校，其前身是山东省广播电视学校，始建于1960年，学校的31个专业围绕广播影视和新媒体的全产业链设计。

“山东传媒职业学院在人才培养上更加关注成才需要、传媒岗位需要以及时代需要，确立了培养有‘政治态度、情感厚度、时代热度、技能硬度’的传媒人才的目标。”孙茜芸说，围绕这个目标，山东传媒职业学院和媒体企业、行业多方协同，共同实施人才培养。

随着数字化、智能化、信息技术的快速发展，传媒行业面临深刻变革。孙茜芸表示，职业教育需要及时调整专业、课程设置，提供与新兴产业和技术发展相适应的教育，确保学生具备适应新经济形势的就业能力。同时，还需要加强国际合作与交流，培养具有国际视野和跨文化沟通能力的高素质人才。

(责编：许珺、刘凡)

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