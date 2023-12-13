人民网北京12月13日电 （记者李依环）中国矿业大学（北京）近日举办马克思主义大讲堂“人的全面发展与思想政治教育”学术研讨会，教育部社会科学司、北京市委教育工委相关负责人，以及相关专家学者等100余人参加会议。

中国工程院院士、中国矿业大学（北京）校长葛世荣表示，近年来，学校推进“书院、导师、专业”三育合一培养模式改革，打造“沉浸式、固定式、开放式、研学式”的马克思主义大讲堂，开展“有组织的”教学、科研、师资和学科，深化思政课改革创新，推动马克思主义学院内涵式发展。

教育部社会科学司副司长宋凌云在致辞中指出，要充分认识学校思政教育以及推进大中小学思政教育一体化的重要性，多措并举推动大中小学思政教育一体化向纵深发展，为不断开创立德树人工作新局面、回答好教育强国建设核心课题贡献力量。

北京市委教育工委副书记王达品表示，要牢牢把握思政课是立德树人关键课程的定位，全面加强党的领导，加快构建“大思政课”格局，加强校际合作，共享教学资源，推动思政课改革创新，共谋思政课高质量发展。

中央党校（国家行政学院）马克思主义学院院长牛先锋表示，教育要着眼于面向社会主义现代化培养全面发展的人，只有身心、精神、才能、个性得到全面而丰富发展的人，才能成为中国特色社会主义事业的建设者和接班人，才能担负中华民族伟大复兴的历史重任。

在主题发言环节，中共中央党校（国家行政学院）教授韩庆祥、清华大学教授刘书林、中国人民大学教授张文喜等11名专家学者先后发言。大家认为，人的全面发展是人的需要、人的个性、人的能力、人的社会关系的全面发展，而发展的目的则是实现人类对自身的解放和对幸福美好生活的追求。新时代思想政治教育要通过贴近生活、观照未来的教育形式和联系实际的教育内容，不断创新思想政治教育手段和方法，提升思想政治教育的生动性和亲和力，实现立德树人根本任务。

据悉，此次会议由中国矿业大学（北京）主办，中共中央党校（国家行政学院）马克思主义学院马克思主义发展史研究所、中国矿业大学（北京）明德书院、中国矿业大学（北京）马克思主义学院共同承办。

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