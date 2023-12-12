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2023高等教育国际论坛年会在厦门大学举办

2023年12月12日15:59 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月12日电 （记者孙竞）以“数字时代与高等教育可持续发展”为主题的2023高等教育国际论坛年会10日在厦门大学举办，来自近30个国家和地区的800余位嘉宾现场参会。

教育部党组成员、副部长吴岩强调，数字化是引领教育未来的动力引擎，要充分利用数字技术谋求教育新发展。他提出五点倡议：一是以数字教育改变学生的学，掀起一场学习革命；二是以数字赋能改变教师的教，推动一场教学革命；三是以数据驱动改变学校的管，加快精准教育治理变革；四是以教育数字化为引领，重塑教育教学新生态；五是以教育数字化国际交流为纽带，构建国际合作新范式。

联合国教科文组织东亚多部门地区办事处主任、驻华代表夏泽翰在视频致辞中对中国政府在高等教育改革方面采取的积极态度表示肯定与赞扬。他建议，要关注数字化与高等教育可持续发展，明确教育机构自身定位，促进高等教育高质量发展。要重视技术对塑造教育未来的关键作用，探索创新与可持续的技术发展新途径。他强调，学术交流是校际合作与资源共享的新方式，要充分利用数字平台与数字学习机会促进学术交流。

据悉，高等教育国际论坛年会是中国高等教育学会的重要品牌活动，已成功举办22届。本届论坛由中国高等教育学会、厦门大学共同主办，福建省教育厅支持举办，联合国教科文组织亚太地区高等教育教席，中国高等教育学会高等教育学专业委员会、宣传工作研究分会、中外合作办学研究分会，厦门大学高等教育发展研究中心，福建省高等教育研究院等协办，设有开幕式、主论坛和圆桌对话，举办了中非高等教育交流合作研讨会等配套活动。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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