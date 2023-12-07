周成刚

美国哈佛大学校园景色。

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近期，美国本科申请平台Common Application公布的最新数据显示，2024年秋季入学早申请人数显著增长。越来越多学生在规划申请时，选择早申请来开启申请季。

早申请和常规申请相比有哪些独特之处？大部分美国高校会采用三种录取形式，分别为提前决定（Early Decision， 简称ED）、提前行动（Early Action， 简称EA）和常规申请（Regular Decision，简称RD）。ED/EA均属于早申范畴，且一般情况下只有部分排名靠前的大学会开通此类申请通道。

早申请，抢占offer“先机”

具体来看，学生如果选择了早申，基本需要在每年11月上旬甚至10月就要向心仪院校提交完所有成绩和申请材料。此外，申请ED的学生需要与院校签订Early Decision Agreement（ED协议），这意味着该学生承诺所申请的院校是第一且是唯一选择，如果被录取则必须入学报到（允许延期入学）；而如果失败了，那么这个申请季就没有进入这所学校的机会了。EA虽然没有院校数量上的限制，但同样也是“高风险”行为，学生一旦被拒则只能另选他校。

既然风险系数那么高，为什么学生们还是尽力争取早申呢？观察近几年美国知名院校公开披露的数据后就会发现，通常情况下，早申的录取率普遍高于常规申请。

以哈佛大学为例，2023年哈佛大学的ED录取率是7.52%，RD录取率仅为2.57%。对比来看，早申的优势不言而喻。再看康奈尔大学，2023年康奈尔大学ED录取率是17.6%，RD录取率仅有5.7%。可见，如果能够提前做好规划，早申是个非常好的冲击知名院校的机会。当然，早申的难度也可想而知，因此建议同学们一定要做好充足的准备。

常规申请，稳扎稳打赢录取

错失早申黄金时期的同学们也无需过早放弃，同样可以在常规申请中全力以赴。RD顾名思义就是按照美国高校普遍实行的申请时间提交申请材料，也是中国学生中最为常见的申请类型。这类申请一般截止时间在次年的1至5月，学生在这个期间递交材料，都有机会获得录取。

此类申请在学生申请院校的数量上没有限制，只要足够优秀或院校专业选择合理，很有可能出现同时被多所大学录取的情况，学生可以将选校的主动权紧握在自己手中。

除此之外，部分美国公立院校由于申请人数众多，也会采取滚动录取（Rolling Admission，简称RA）这种招生方式，即院校只要没有招满，学生可以持续递交申请。这种申请方式也常见于英国、澳大利亚、新西兰等英联邦国家和地区高校。

滚动录取通常于每年9月开放，一般来说没有固定的申请截止日期，院校招生办多实行“先到先得，录完即止”的原则，直至院校名额满员。在这种申请制度下，先行递交申请材料的申请人会被优先审核。

对于申请学生们而言，这既是机遇也是挑战，因为一旦院校招满，即便再优秀，招生办也不会再进一步考虑，所以不仅要拼一下“速度”，还要拼一拼“运气”。

除了以上提及的这三大类录取外，不同轮次还会有更加细致的分类和划分，例如ED申请轮次还会划分为两个阶段，ED1和ED2，即第一批次和第二批次。对于正在筹备美国留学申请的学生和家长来说，申请轮次究竟该怎么选，的确是一个“田忌赛马”式的策略性问题。

虽然今年的早申已经结束，但并不意味着同学们失去了机会。制定合理的申请计划并全力以赴地准备，坚定地朝着自己的目标院校努力，相信同学们终会守得云开见月明，理想梦圆。

(责编：郝孟佳、孙竞)