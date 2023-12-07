本报电 （张舟）近期丹麦各类诈骗案件频发，诈骗分子手段多样，为增强大家的防范意识，中国驻丹麦大使馆提醒在丹麦中国公民警惕以下诈骗套路，避免造成经济损失。

通过“改号软件”冒充使馆名义致电，通知当事人领取紧急公文或包裹，要求提供个人信息；以快递、银行等工作人员名义，通知有快递包裹被扣、银行账户被冻结等，伺机诈骗；以各种名义要求向“安全账户”或其他银行账户转账汇款；冒充国内公检法人员以“卷入大案要案或保密案件”“涉嫌巨额诈骗”“身份信息被盗用”等为由要求配合调查；索要本人或他人身份信息、银行账户信息；以“优惠汇率”“节省手续费”等为幌子，先通过小额换汇获得信任，待收到大额转账时即失联蒸发；以虚假购物网站或钓鱼网站为依托，通过虚构低价物品、引诱线下交易、冒充客服等实施诈骗。

中国驻丹麦大使馆提醒各位在丹中国公民，诈骗招数千万条，拒绝转账第一条。中国驻外使领馆和国内公检法机关不会电话通知当事人接受调查，不会要求接电话、提供银行账号、密码等重要信息，不会将电话转接至国内相关部门，更不会要求当事人汇款、转账或缴纳保证金。此外，使馆领事保护与协助热线电话主要用于接听公民紧急求助来电，只有应申请人要求才会回拨，不会主动外拨。使馆证件咨询电话只会就旅行证件办理等相关业务同申请人沟通，不会要求下载安装Whatsapp、Skype等软件，更不会要求上报自己的行为和行动轨迹。

如果遇到任何要求付款的电话和网聊务必保持冷静、提高警惕，如感到可疑，立即挂断电话并及时联系使馆进行核实。

中国留学生应通过银行等正规渠道换汇，不要轻信各种“优惠换汇”信息，更不要主动在网络平台搜索换汇信息，避免上当受骗。私下换汇不仅无安全保障，还可能涉及洗钱、非法买卖外汇等犯罪行为。

网络购物认清正规官方网站，远离诈骗钓鱼网站，谨防个人信息、银行账户信息、信用卡信息等泄露造成财物损失。如不幸蒙受损失，应尽快向丹麦警方报案，非紧急情况拨打114，紧急情况拨打112。如案件涉及国内，请同时拨打+86-10-110向国内公安机关报警，或拨打+86-10-96110向反诈骗预警、防骗咨询热线求助。

(责编：郝孟佳、孙竞)