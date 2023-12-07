本报电 （张舟）据教育部留学服务中心消息，日前，中国留荷学生学者联合会组织20位留荷高层次人才来到江苏省南京市与苏州市，参加“海纳英才·荷兰博士团鼓楼行”和“2023留荷学子苏州行暨中荷青年学者相城交流活动”.

青年学者们亲身体验了江苏的人文历史，深入了解了江苏科技创新、产业规划等领域所取得的显著成就，还与当地的科研高校、重点企业以及相关政府部门深入对接，共同推动中荷创新协同发展。

“海纳英才·荷兰博士团鼓楼行”活动在南京鼓楼区举行。

活动围绕“考察调研”“精准对接”“深入交流”三个主题，博士团成员们走入鼓楼，参观了当地的历史地标，调研了鼓楼高新区及幕府创新小镇，了解了南京对新项目的扶持政策以及配套设施，对政府在科技创新和产业规划方面有了更深入的认识。

博士团一行还走进南京工业大学实地参观，双方就学术研究等问题进行了讨论，为未来合作关系打下基础。

“留荷学子苏州行暨中荷青年学者相城交流活动”在苏州相城举办。活动主题紧扣“中荷协同发展，科技创新孵化，人才交流共进”，鼓励海外留学人才为中荷协同发展贡献力量。

留荷学生学者来到苏州相城，参观了中荷科技创新和创业孵化的第一线——中荷（苏州）科技港，在参观学习的过程中深化对“创新”与“人才”两个发展主题的思考，探讨了科技在创新中的机遇与挑战。

此外，青年学者们还受邀参加了第三届苏州相城国际文化艺术节开幕式，近距离感受了江南水乡的古韵今风和创新创造的澎湃活力。

格罗宁根大学医学中心计算生物博士彭浩然说：“这次江苏行令我切身感受到南京鼓楼区及苏州相城区提供的平台和环境。我感觉苏州和南京是适合生活、创业的城市。我对未来规划有了更清晰的认识，也对这两个城市的发展充满了期待。”

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