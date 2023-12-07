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“熊猫竞赛”颁奖仪式在澳大利亚首都举办

2023年12月07日08:55 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　日前，2023年度“熊猫竞赛”颁奖仪式在中国驻澳大利亚使馆举办。活动由中国驻澳使馆与澳中友好协会首都领地分会共同主办，当地多所中小学校长、师生及家长等180余人参加。

　　据悉，“熊猫竞赛”活动始于1995年，因首次活动以中国国宝大熊猫为主题而得名，是一项在澳中小学开展的中国传统文化推广活动，旨在让当地青少年更多地了解中国文化，加深两国民众互相了解和友谊。

　　本年度“熊猫竞赛”有数百名澳当地学生参与，最终70名学生获奖，作品包括通过编织、陶艺、木工、泥塑、纸艺等各种形式表现的龙舟及粽子等工艺品。

　　70名获奖学生获颁证书及中国特色奖品。当地学生还为活动献上了舞狮及中国舞蹈表演，来自使馆阳光学校的学生们也表演了精彩的“水调歌头”吟唱节目，与澳小伙伴们联欢同庆。

　　表演结束后，参加活动的来宾和学生们一起品尝了使馆精心准备的中式美食，并参观了使馆的中式庭院和富有江南韵味的园林。

　　相关负责人表示，青少年是中澳友好的未来。“熊猫竞赛”搭建了体验、感知中国文化的平台，在孩子们的心中播撒下友谊的种子，希望“熊猫竞赛”能够长期举办下去。

　　（来源：中新网）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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