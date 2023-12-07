本报记者 周姝芸

日前，加拿大多伦多地区发生严重交通事故，4名中国留学生遇难，令人痛心。事故让留学安全问题再次引发关注，学子身在海外，需要熟知各类人身安全风险，了解有效应对措施，时刻绷紧留学安全这根弦。

交通隐患不容忽视

据加拿大警方消息，事故发生在多伦多附近的60号公路上，深夜时两车相撞，其中一辆车上的4名中国留学生青少年当场死亡，另一辆车上的一名42岁女子在送医后因伤势过重死亡。中国驻多伦多总领馆已启动应急机制，处理有关后续事宜。

留学在外，远离家人，学子需要独自面对纷繁复杂的新环境。其中，交通出行安全是留学安全中的重要方面。令人痛心的是，此类事故屡有发生。就在不久前，5名在美国留学的中国学生结伴自驾从爱达荷州赴华盛顿特区游玩，在返程途中遭遇恶劣天气、道路结冰发生车祸，导致其中3名学生受伤送医治疗，所幸无生命危险。近期，美国多地气温下降，部分地区雨雪增多，道路可能出现积雪、结冰现象。学子出行前务必关注当地天气变化和道路状况，尽量避免在恶劣天气出行或前往路况不佳地区。

此次事故发生后，中国驻多伦多总领馆发布驾车出行的交通安全详细提醒，告诫学子保持车辆良好工作状态，确保刹车、轮胎、灯光、雨刷器等关键部件正常运行。驾驶过程中始终确保系好安全带，遵守交通规则及限速要求，与前方车辆保持安全距离。此外，避免夜间驾驶和疲劳驾驶，避免在驾驶过程中使用手机、调节收音机或与其他乘客交谈等。在旅行前查看天气预报，在暴雨、雷电、风雪、冰雨等极端天气情况下减少出行，必须出行时请随身携带必要紧急设备。学子外出之前，将出行路线和紧急联系方式告知家人或朋友，以备不时之需。如遇紧急情况，记得保持冷静，及时报警或寻求帮助。

自然环境潜藏风险

在海外留学，各国的地形、气候情况不尽相同，其中潜藏的风险也会危及人身安全，学子们应当引起重视。

随着澳大利亚夏季临近，居民参与涉水活动愈加频繁，近期悉尼一名中国公民在海中不幸遭遇离岸流导致溺水身亡。中国驻悉尼总领馆发布安全通知，提醒领区中国居民警惕离岸流。人在与离岸流对抗时，容易因体力不支而溺水身亡。如不慎被卷入离岸流，需向离岸流垂直的方向游出。如果有风，最好顺着风的方向游。此外，参与浮潜等涉水活动应正确穿戴救生衣和相关设备，遵循专业人士指导，避免夜间进行涉水活动。下海前注意观察警示标识。如发现海滩安全防护措施不完备或未配备救生人员，应避免下水。

而在地形多山地的北半球国家，冬季正是冰雪运动盛行之时。就读于瑞士苏黎世大学的李玥是一名滑雪爱好者，她说：“瑞士是欧洲冰雪运动大国，一到冬季，我身边的同学就冲向了雪道，其中不乏因滑雪受伤的。我认为，要对雪场的自然环境保持敬畏，不要高估自己的能力。一次，我和朋友一起去滑雪，当看到他滑下一个较陡的坡道时，我一时兴起也冲了下去，结果自己摔倒受了轻伤。”

刘萧在莫斯科留学，他提到，滑冰时身体移动速度很快，一旦发生碰撞，受伤风险也更高。“对于初学者而言，在冰上保持平衡不是一件容易的事情。一旦身体失去重心，跌倒摔落在坚硬的冰面上，很容易造成膝关节、踝关节等扭伤甚至下肢骨折。建议大家佩戴合适的护具，它是关键时刻的‘救命稻草’。此外，最好结伴滑冰，一旦发生事故可以互帮互助。”

时刻注意人身安全

“国际环境存在诸多不稳定因素，一些关于中国留学生遭遇枪击、绑架、抢劫等案件时有发生。”国际安全教育专家王学军说，“想要降低遭遇这种案件的概率，留学生需要具备较强的安全意识，远离相对危险的时间、地点、人群，安全行事。”

王学军解释说：“具体而言，从时间上讲，夜间比白天相对危险，特别是凌晨。从地点上讲，不要去相对危险的区域，包括没有摄像头覆盖区域、偏僻之处、城市犯罪率较高的区域等。曾经发生过一起两名中国留学生被抢劫枪击的案件，他们在半夜开车回到住所，在停车场遭遇两名劫匪持枪抢劫时遇害。如果他们有意识注意以上安全要素，也许就能降低此次悲剧发生的概率。”

朱雨玲是西班牙巴塞罗那大学的一名学生，她曾亲身经历了街头被抢事件。朱雨玲回忆说：“当天晚上12点，我和朋友聚会后独自回家。走在路上，我突然感到身后一个人影冲过来，他一瞬间就夺走了我手中的电话，飞奔而去。当时我虽受到了惊吓，但还算镇定。为了安全我没有上前去追，立即打车回家，然后报警。”

朱雨玲事后复盘了整个事件，她说：“由于事发地在巴塞罗那市中心，那段路是市民口中‘安全’的地方，我之前也曾独自晚上回去过，所以没有意识到潜在的安全风险。出门在外，要随时随地保持安全意识，绝不可大意。”

(责编：郝孟佳、孙竞)