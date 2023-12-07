韩小乔

好的教育，需要把理论与实践结合起来。近年来，各地多措并举，大力推动产教融合。推动工程技术人员、高技能人才、管理人员、能工巧匠等到教学一线去，把实践中积累的经验技巧、生产所需的操作要领传授给学生，促进人才培养供给侧与产业需求侧结构要素全方位融合，这是产教融合的目标所在。

从新手到熟手再到专家，是一个漫长过程。具有丰富实践经验的“师傅”，往往是单位的中坚力量，也是职业学校急需的人才。更加注重实际能力和贡献，将是否胜任作为选聘的首要条件，采取灵活选聘方式，拓展兼职聘任的对象范围，才能不断拓宽产业导师进校园的渠道，让更多能工巧匠在职业教育领域大展身手。

激发人才活力是道“共答题”，要建立健全激励和评价机制，调动参与各方的积极性。把选派兼职教师的数量和水平作为认定产教融合型企业、享受优惠政策的重要依据，将兼职教师的聘请与任教情况作为学校教师队伍建设和办学质量考核的重要内容，有助于形成企业愿意派、教师愿意来、学校愿意招的良性循环。自2016年起，阜阳技师学院在沿街场地建设厂房，以“课时抵房租”的方式吸引汽修、汽配企业入驻厂房。入驻企业的员工只需每学期在该校汽车专业完成相应课时授课，厂房租金就将以课时费形式返还给企业。这一举措吸引了更多技能人才进校园，也让学生接触到行业最新知识。实践证明，找准利益契合点，促进多方共赢，才能更好地推动产教融合。

进一步说，“师傅”进了校园，倘若评价不科学、标准不统一，缺乏施展才华、升职进阶的通道，也会逐渐失去动力。如果技能人才只是每年去学校开一两次讲座，学生很难从他们身上学到真本事。要推动更多企业把在职业学校兼职人员任教情况作为其评优评先、职称职务晋升的重要参考，提升人才的职业归属感和荣誉感；也应鼓励职业学校采取灵活多样的分配方式，合理确定工作报酬，充分体现兼职教师价值贡献。进一步完善相关制度，给技能人才创造施展才华的舞台，给予相应激励，才能更好调动他们进校园的积极性。

能工巧匠上讲台，匠心精神薪火传。随着《职业学校兼职教师管理办法》修订印发，“师傅”变“老师”的渠道更加畅通，职校用人管理更加有据可依、规范全面，必将有更多学生在产业导师的帮助下飞得更高，走得更远。

（摘编自《安徽日报》，原题为《激励更多师傅进职校当老师》）

《 人民日报 》（ 2023年12月07日 05 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)