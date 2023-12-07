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苏州大学：“一站式”学生社区助力成长成才

2023年12月07日08:37 | 来源：光明日报
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原标题：苏州大学：“一站式”学生社区助力成长成才

　　 新学期，苏州大学紫卿书院毕业生鲜孟森走进了梦想中的中国科学技术大学，开启了新的学习生活。作为2023年考研标兵，日前，他回到苏州大学，和学弟学妹们分享了自己的备考故事。

　　 在苏州大学“一站式”学生社区，这样的目标引领和成长陪伴始终带动着学生成长成才。近年来，苏州大学实施“铸魂逐梦”工程，以突出的价值引领和系统的实践探索推进“一站式”学生社区建设，为培养高素质创新人才提供有力支撑。

　　 坚持党建引领，是苏州大学“一站式”学生社区建设的总基调。在紫卿书院社区，纺织与服装工程学院本科生社区第二党支部，构建“党建+”社区文化、社区管理、社区服务三大平台，组成多支社会实践队伍，将实践课堂延伸到祖国大江南北。

　　 目前，在苏州大学全校6个学生社区中，共建有5个党建领航站、12个功能型党支部。与此同时，全国高校思政名师工作室（苏州大学）也进驻各个社区，定期指导社区党建工作。

　　 “建设‘一站式’学生社区，就要汇聚更多的育人力量，下沉到一线去。”苏州大学党委学生工作部部长董召勤表示。

　　 “新学期有什么学习计划？建议大家根据自己今后的发展方向，选择性地参加一些科研、竞赛活动。”新学期一开学，敬文书院2022级数学类专业的学生们就收到了学业导师发来的信息。

　　 学校将本科生“成长陪伴计划”融入社区综合管理模式改革，将育人责任落细落实。

　　 学校推进多支队伍进驻学生社区——抗战老兵、行业专家、专职辅导员等组成“德政导师团”，专业教师、校外行业专家组成“学业导师团”，949名学生组成“朋辈导师团”，全校专兼职辅导员、社区管理人员等组成“生活导师团”。这些队伍分别进驻学生社区的事务管理站、发展指导站等。

　　 得益于社区育人力量的支持，2023届敬文书院毕业生熊超然顺利获得了深造机会。“在苏大的四年，最难忘的就是和导师们朝夕相处的情景，让我在科研创新的‘快车道’上快速成长。”熊超然说。

　　 “作为教育部‘一站式’学生社区综合管理模式建设试点高校，近年来，苏州大学全面加强社区育人内容体系建设，不断深化内涵建设，着力打造书香社区、科创社区、幸福社区等，推动学生社区从生活区域向育人场域的递进升级，推动学生培养高质量发展。”苏州大学党委副书记、校长张晓宏说。

　　 （记者 苏雁 通讯员 刘金光）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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