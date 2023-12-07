原标题：促人才队伍量质双升

谈哲敏 南京大学校长、中国科学院院士

党的二十大报告首次对教育、科技、人才工作进行专章部署、统筹谋划，从“科教兴国”与“国兴科教”有机互动的高度进一步凸显了高等教育事业的基础性、战略性支撑地位。这为我们在新时代推进中国特色世界一流大学建设指明了前进方向、提供了根本遵循。

聚焦教育、科技、人才“三位一体”统筹布局的新要求，南京大学以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，围绕“‘三位一体’统筹推进布局下人才队伍建设”这一主题走访兄弟高校、深入院系部处，开展了全方位、深层次的专题调研。

调研发现，近年来，南京大学全面贯彻落实中央人才工作会议精神，在开发人才第一资源和优化人才生态体系上持续发力，人才梯队建设持续完善，引才数量和质量不断提升，初步形成了一支规模适度、结构合理、高端引领、贡献突出的高层次人才队伍，“高学术浓度、高人才密度、高人均产出”的优势与特色不断彰显。但对照党和国家对卓越人才的迫切需要、对标世界一流大学人才队伍质量，南京大学人才队伍建设在高层次人才引育、人才生态优化等方面仍需进一步完善和提升。这主要表现在：人才队伍“高原”已初步构建，但“高峰”不够凸显；部分院系与院系级单位准长聘制度实施效果不够突出；“不求所有、但求所用”的柔性引才机制建设步伐还需进一步加快；人才生态的以才引才、因才聚才效能发挥还不够显著。

为夯实人才第一资源在强国兴校中的关键支撑作用，南京大学将持续在师德师风建设、人才引育体制机制创新、人才成长生态优化等方面求真章、要实效，努力推动队伍建设“量”与“质”双提升，着力打造思想过硬、高峰突出、梯队协调、贡献有力的人才队伍。具体来说，应做到以下几点。

第一，强化思想引领，凝聚发展合力。南京大学将进一步完善教师思想政治和师德师风建设工作机制，不断强化党委集中统一领导、党政齐抓共管、教师工作部和人力资源处统筹协调、各部门协同配合的大教师工作格局；建立健全学校党委、院（系）党组织、教师党支部三级联动工作机制，落实考核监督，在教师成长和管理各环节发挥把关作用；深化师德荣誉制度建设，推进先进教师团队创建活动，通过专题培训、师德先进事迹宣讲等多种方式，全方位加强师德师风教育，将思想引领贯穿于人才建设与评价全过程，引导广大教师争当“四有”好老师。

第二，突出引育并举，深化体制改革。南京大学将加大高层次人才引育力度，坚持团队建设与平台建设相结合，高端引进与夯实培养并行，以学术新区建设为抓手，统筹各类人才项目，探索实施柔性引才，完善绿色通道引才，深入构建具有南京大学特色的人才引育体系；全面推进准长聘制度改革，以建设有竞争力的一流师资队伍为目标，探索构建与国际接轨的师资队伍建设体系，调动和激发广大教师投身科教事业的积极性、主动性和创造性，进一步完善师资队伍建设的长效机制；强化开放引才办学理念，打破档案、人事关系等人才流动中的刚性制约，柔性引进顶级大师和优秀学者到校工作。

第三，打造集聚效能，优化人才生态。南京大学将深化人才评价机制改革，以创新价值、能力、贡献为导向，建立多元分类考核评价机制，针对教学序列、教研序列、研究序列等不同序列和基础科学研究、前沿技术探索、应用研究等不同类型的人才，制定差异化的评价周期、评价标准，激发人才教学与科研创新活力。南京大学将持续优化人才教学、科研、生活环境生态，落实“放管服”要求，下放二级单位选人用人自主权和有效资源配置权，探索向科研平台、研发团队与战略科学家等放权，进一步激发科研队伍活力；提高人才招聘、待遇落实、聘期管理、考核评价的全流程管理效能；完善人才生活服务保障，多渠道解决人才居住、子女入学、医疗等需求，确保各类人才进得来、留得住、发展得好，进一步巩固人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好局面，构筑以才引才的集聚效能。

(责编：郝孟佳、孙竞)