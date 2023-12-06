人民网北京12月6日电 （记者孙竞）5日，北京市中小学落实全市青少年学生读书行动顺义区现场会暨京藏学生“国学诵读”活动启动仪式在北京市顺义区高丽营第二小学召开。活动上，北京教育科学研究院发布了《北京市中小学生阅读能力分级标准指南（试行）》。

记者了解到，研制标准指南旨在进一步明确各学年段学生阅读素养发展目标，指导学校对学生阅读素养的培养，引导教师关注学生阅读能力的发展状况，从而有效解决孩子“读什么”“怎么读”的问题，增强了青少年阅读的科学性、适配性和系统性。

当天活动中，北京市委教育工委委员、市教委副主任王攀，拉萨市委副书记、常务副市长、北京援藏指挥部党委书记、指挥王明哲与京拉师生代表共同启动了京藏学生“国学诵读”活动。据介绍，活动将以学生共读的形式，以铸牢中华民族共同体意识为主线，丰富学生读书内容，有效推广国家通用语言，引导师生传承和发扬中华优秀传统文化，促进京藏青少年由交往交流到心心交融，共同铸牢中华民族共同体意识。

据悉，北京市青少年学生读书行动启动以来，全市中小学积极响应，近12万名师生深度参与。依托北京市学生在线活动平台开展的“云享悦读”荐书活动，吸引了全市近2万名中小学生共同分享读书收获。北京市教委相关负责人表示，全市中小学将持续深入开展好青少年学生读书行动：一是进一步深化思想认识，以学生阅读“小切口”写好素质教育“大文章”，以阅读撬动系列改革举措的推进和落实；二是创新读书行动载体，提供精准供给，进一步增强青少年学生读书行动的感召力和吸引力，发挥读书活动的正向激励引导，发挥模范榜样的示范带动作用，发挥数字技术的特殊优势作用，引导、激励、支撑数字时代的学生阅读，推动学生学习方式的变革；三是健全阅读工作长效机制，凝聚多方力量，进一步涵养青少年学生爱读书、善读书的习惯品质。

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