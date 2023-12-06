发展优质均衡教育，是教育强国的有力支撑，也是“人民对美好生活的向往”在教育领域的生动映射。11月29日，“人民智课教育优质均衡计划”启动仪式在北京人民日报社新媒体大厦举行。来自教育主管部门、文化单位以及教育、科技、传媒等行业的百余位嘉宾齐聚人民网，共同探讨新时代教育优质均衡、公益普惠发展的新路径。海亮教育科技服务集团党委书记李莉、总裁陈军伟、副总裁黄冠等出席仪式。

活动现场，人民网发布了“人民智课教育优质均衡计划”和“人民智课乡村振兴公益计划”，并与海亮教育举行了战略合作签约仪式，双方将携手打造“人民智课”教育平台。

基于本次战略合作，人民网与海亮教育将整合优势资源，以优质均衡和公益普惠为战略方向，进一步深化合作模式和内容，就素质教育内容建设、智慧教育赋能、教育科技应用等方面，展开合作研究和应用实践，促进资源互联互通，共同打造一套可复制的区域高质量教育发展综合解决方案，赋能全国各地打造卓越教育样本和教育振兴实践推广案例。

人民网相关负责人在致辞中表示：“教育从基础均衡到优质均衡的跃迁升级，要实现这个目标，仅靠人民网是不够的，需要全社会的通力合作，因此，人民网开启了媒体+教育融合的全新探索，成立了人民智课教育平台。”

人民网信息技术有限公司总经理辛瑞佳用“三个一”介绍了“人民智课教育优质均衡计划”：面向校内搭建一套人民智课教育均衡服务平台，将院士等顶级专家、一流科研院所及全国范围内优质素养课程汇聚到一起，并通过科技手段赋能提质增效；面向校外打造科普馆、自然基地等一系列科普实践基地，引导孩子去观察和触摸世界；面向全国开展一项乡村振兴公益计划，拓展一个东部城市，就捐赠一个西部乡镇，用“一帮一”的城乡互助模式助力乡村教育的发展。

人民网信息技术有限公司总经理辛瑞佳发言

对于本次与人民网的战略合作，海亮教育科技服务集团总裁陈军伟表示，海亮教育将把乡村教育振兴作为永久的头等大事，这与人民网发展优质均衡教育、促进教育公平的初衷不谋而合，海亮28年的教育积淀一定可以为双方的深度合作提供丰富的资源和智慧，海亮有决心、有信心、有能力与人民网携手打造优质均衡教育实践标杆。

圆桌论坛上，海亮教育科技服务集团副总裁黄冠从优质内容供给的角度回答了海亮教育“如何促进区域教育优质均衡发展”的议题。他表示，优质教育内容要迎合时代规律、教育教学规律，符合青少年成长规律。

圆桌论坛

(责编：郝孟佳、熊旭)