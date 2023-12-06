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让钢琴艺术真正发挥美育价值

胡原原
2023年12月06日08:35 | 来源：光明日报
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原标题：让钢琴艺术真正发挥美育价值

　　 不久前，第十一届深圳钢琴音乐季正式落下帷幕。历时33天的音乐季，带来了钢琴大师专场音乐会，中国作品音乐会，进校园、进社区、进企业公益音乐会，本土优秀师生音乐会，社会艺术教育成果展演，钢琴音乐讲座，钢琴大师班（课），历史古董钢琴公益展等27场钢琴主题活动。钢琴以其独有的魅力温润了一座城，成为不少人难忘的冬日记忆。

　　 钢琴被称为“乐器之王”，这主要源于其受众广泛、学习者众多。当前，世界各地的音乐学校、教培机构等，几乎都开设了钢琴课程。在我国，据不完全统计，目前学习钢琴的人数超过4000万，其中以青少年居多。钢琴为何如此受欢迎？这与它辉煌的发展史，以及在音乐领域无可替代的地位密不可分。

　　 钢琴起源于欧洲，距今已有三百多年的历史，历经数次改良，直至19世纪中期进入现代钢琴的发展阶段。纵观西方音乐史的七大时期，钢琴艺术扮演着重要角色，特别是在巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期以及20世纪音乐，诞生了巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬、舒曼、肖邦、李斯特、德彪西等众多伟大的钢琴音乐家，钢琴艺术不断发展并得到广泛传播，为人类音乐历史开拓了前所未有的新图景，极大地丰富了人类的艺术生活。

　　 明清时期，钢琴传入中国。20世纪初，在“学堂乐歌”的推动下，钢琴开始作为伴奏乐器进入音乐社团，一些高等院校还开设了规范的钢琴课。1934年，随着第一首具有鲜明、成熟中国风格的钢琴曲《牧童短笛》的诞生，《花鼓》《牧童的歌》《春之旅》等相继涌现，钢琴音乐在中国迅速发展起来。新中国成立后，国家高度重视音乐创作与音乐教育，钢琴开始逐步走向大众。20世纪90年代以后，无论是钢琴艺术，还是钢琴教育，都得到了空前的发展。

　　 随着经济的发展和人民生活水平的提高，学钢琴、买钢琴渐成潮流。前些年还一度出现了“钢琴热”的火爆情况：无数孩子涌入钢琴学校、培训机构或聘请私人教师；无数家长为给孩子买到心仪的钢琴、抢到热门的钢琴课煞费苦心；钢琴考级成为师生、家长茶余饭后聊天中的高频词。

　　 钢琴之所以能够迅速普及、流行，甚至引发“钢琴热”，归纳起来主要包括但不限于以下原因：一是表现力强，钢琴是除管风琴外音域最广的乐器，且音色优美，富于变化，通过双手十指，能够弹奏出丰富的乐音组合，这使得其音乐表现力尤为出众，更容易感染人吸引人；二是适配度高，作为“乐器之王”，钢琴既能作为主角独奏，也可以为歌唱伴奏、为表演者协奏，与其他乐器重奏、合奏，在舞台上就是一个万能“角色”；三是入门容易，钢琴的琴键只要轻轻按下就能发出准确的音符，无需复杂的按弦、拨弦以及气息等，而且钢琴经典作品众多且传播广，使得初学者更容易上手，学习后更容易得到积极反馈；四是一学可多得，学钢琴虽然门槛不高，却是音乐技能和音乐素养的综合训练，除了学习乐谱、演奏技巧，还可以学习音乐知识，除了培养艺术修养、陶冶情操，还可以锻炼专注力、协调力、意志力等。

　　 “钢琴热”让钢琴艺术走进了千家万户，带来了钢琴艺术前所未有的传播与普及。然而，一哄而上的“热”产生的弊病也不少。比如，部分家长盲目跟风“鸡娃”，造成许多打压天性、揠苗助长的悲剧；教培市场，钢琴教师水平参差不齐，部分教师利欲熏心、误人子弟。学钢琴，无论是为考学、考级，还是为出名、谋利，似乎都偏离了学音乐本初的样子。试问，我们为什么学钢琴？翻看一些成名钢琴家的回忆录，很多人学钢琴的起点惊人地相似。有的是偶然在收音机、电视机上听到、看到钢琴演奏，而怦然心动，有的是路过琴房远远听到钢琴声，而陶醉其中。他们被琴声吸引，被音乐击中，才有了与钢琴更长久的缘分，才能够用琴声感染更多人，温暖更多人。还有一些人，虽然并未在钢琴事业上取得显著成绩，却因为钢琴的普及性教学而受益终身。归根结底，学钢琴、学音乐本是一个向往美、追求美、分享美的过程，是一件自娱和娱人的事，掺杂了太多功利性元素就变了味儿。

　　 据相关从业者反馈，近两年，“钢琴热”悄然降温：一些教培机构门可罗雀，甚至人去楼空；一些人家里的钢琴开始蒙了尘。究其原因，一方面，我国开展的“双减”等一系列教育改革成效显著，从根本上刹住了教育领域长期存在的盲从等不良风气；另一方面，我国传统文化复兴，一定程度上带来了民族乐器的发展与普及，家长普遍回归理性的背景下，孩子们的选择更加多元。

　　 “钢琴热”降温，一分为二地看，虽然对钢琴的普及会产生一定的影响，但是，这种降温也意味着学钢琴盲目化现象得以纠正，学音乐正在回归本初的样子。

　　 近两年，不少人都曾刷到过这样的视频：快递小哥在商场偶然弹起钢琴，引来众人围观；保洁阿姨在校园里弹奏一曲，成为孩子们心中的偶像，被网友誉为“拿拖把的校园钢琴家”。这正是钢琴的魅力，它不分年龄、职业，只要你热爱，就能在音乐中闪闪发光。

　　 无独有偶，曾去过或路过天津市直沽地铁站的人，大概会发现这样一件趣事：从去年或今年某个时候开始，地铁站换乘必经之路的边上，多了一架钢琴。每次路过，总有不同的人在弹奏。有时是一对老夫妻，有时是父母带着孩子，有时是西装革履的上班族，有时是衣冠朴素的劳动者，他们都是被钢琴吸引的乘客，关于钢琴的记忆在路过时被激活。而那些步履匆匆的路人，即便在早晚高峰，听到琴声，也总是不自觉地放慢脚步，把目光从手机转向钢琴，享受着与音乐邂逅的美好。

　　 钢琴艺术的灵魂在于它的音乐之美，这种美带给我们内心的愉悦和精神的升华。钢琴需要普及，也理应得到重视，但是我们要更加理性地对待学钢琴、学音乐这件事。作为家长或钢琴学习者，选择学习钢琴重要的是理解钢琴艺术的内在美，学习钢琴艺术的丰富内涵，以此充盈我们的精神世界，达到艺术的享受。作为教育工作者，普及钢琴艺术、教授钢琴技艺，需要结合孩子的兴趣爱好、性格特点因材施教，制定差异化教学策略，为钢琴美育打下坚实基础。只有这样，才能让学钢琴、学音乐这件事回归本初的样子，回归素质教育的出发点，回归简单快乐的初衷，让钢琴艺术真正发挥其应有的美育价值、社会价值。

　　 （作者：胡原原，系临沂大学音乐学院副教授）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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