原标题：院士会聚边城 弘扬科学精神

日前，由云南省政府和中国科协共同主办的2023腾冲科学家论坛在云南省腾冲市开幕。在为期3天的论坛中，100多位院士、20多位国内外知名大学校长、500多位专家学者、300多位企业和金融机构负责人等在边城腾冲会聚一堂，以“科技引领未来”为主旨、“科学·绿色发展”为主题，开展对话交流，推进科技合作，促进创新发展，弘扬科学精神。

论坛期间举行了主旨论坛、平行分论坛，以及近60场各类研讨会、圆桌会议、对话会、路演、沙龙等活动，内容涵盖国际前沿科学、生物医药、能源材料、数字经济、乡村振兴等多个领域，旨在推动科技、教育、人才、金融、产业等交流对接、融合发展。

“我宣布，首届腾冲科学大奖获奖者是中国科学院院士、香港中文大学教授卢煜明，麻省理工学院教授张锋。”中国科学院院士饶子和在2023腾冲科学家论坛开幕式上宣读获奖名单，获奖科学家卢煜明、张锋分别获得1000万元奖金。

卢煜明是无创DNA产前检测领域的先驱，他研发的唐氏综合征的无创检验方法，已在100多个国家应用。美籍华裔科学家张锋是生命科学和医学领域顶尖的科学家，他的研究对生命科学、生物医药、分子育种、分子检测等，产生了重要影响。

两位科学家获奖，彰显了对科学的尊重、对科学家的尊重。“设立并颁发科学奖项其中一个很大的价值，就是要告诉年轻人，科学、科学家是获得社会重视的。”卢煜明说。

在2023腾冲科学家论坛的10个平行分论坛中，校长论坛引人瞩目。

12月1日下午，2023腾冲科学家论坛·校长论坛举行，该分论坛以“人类命运共同体建设与现代大学使命”为主题。众多院士、国内外知名大学校长和科研机构、企业、协会代表，聚焦国际教育发展趋势等问题展开交流研讨。

中国科学院院士、北京大学原校长许智宏表示，只有建立文化互鉴的平台，树立人类命运共同体意识，在理解、包容、尊重的基础上达成共识，才能携手共同解决全球性问题，推动高等教育协同发展。

南开大学校长陈雨露认为，高等教育以科学文化为纽带，以解决全球共性问题为目标，这是时代赋予中国高校的使命；扎根中国大地、着眼中国实际、解决中国问题，应始终是高校办学治校的出发点、落脚点。

“云南师范大学将致力传承好西南联大精神，扎根祖国边疆，争当云南教师教育的领头雁，争当服务云南基础教育的排头兵，为振兴云南教育、助力云南发展做出新贡献。”云南师范大学校长王德强说。

主持校长论坛的云南省教育厅厅长王云霏表示，云南将聚焦服务“3815”战略发展目标，积极推进高水平教育对外开放，谱写好教育强国建设的云南篇章。

（记者 张勇 徐鑫雨）

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