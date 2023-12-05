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厦门大学：着力打造“景润青年”学生品牌

2023年12月05日08:55 | 来源：光明日报
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原标题：厦门大学：着力打造“景润青年”学生品牌

　　 “专注于学习，也专注于授课，以学长陈景润为榜样，三年来，我不断燃起对科研的热爱，也更专注于对社会的奉献。”日前，厦门大学数学科学学院2021级本科生刘丞勋，向记者讲述他入学以来的变化。

　　 近年来，厦大弘扬优良校风，打造出了以“景润青年”为代表的学生品牌名片。厦大党委副书记徐进功说：“学校切实落实立德树人根本任务，立足厦大特色，挖掘校本资源，让校本文化中的优秀传统在厦大学子心中生根发芽。”

　　 “景润青年”是什么样的青年？多年来，“景润青年”在点滴的成长中给出了答案——做一个潜心学习、忘我钻研、热心公益、传播数学科学和数学文化的时代青年。

　　 曾经的“景润青年”，如今的“景润青年”培养者——厦大数学科学学院副教授阮诗佺用10余年的光阴持续去做一件“美好的事”。

　　 2003年，阮诗佺成为一名厦大学子。留校任教后，他身体力行，带领学生一起探索数学之美。从物质资助大山的孩子，到打造支教团队、社会服务团队，他把科学的种子播撒进学生们的心里。他说，陈景润用奉献的精神做学问、做事为人，“景润青年”也应当如此。

　　 延续优良传统，厦大高度重视“谁来培养人”这一基础工作，注重师德师风建设，不断完善教师课程教学评价体系，组建教学导师团队，构建教学技能“传帮带学”模式，打造精品课程体系，以一流师资推进一流教学、培养一流人才。

　　 不仅在校内，厦大“景润青年”的足迹也遍布各地。从创建“景润青年”学业帮扶党员示范点，一对一帮扶延期毕业的同学解决学习中的困难，到设立“景润青年”志愿服务党员先锋岗，与厦门市曾厝垵街道办共建，认领了厦门市“党员到村居，服务进万家”服务项目；从成立“景润青年”学习宣讲党员服务站，到组建“景润青年”扶贫支教党员实践队，开展义务支教、传播数学文化，厦大组建了近30支学生团队传播数学文化，开展了一系列学做“景润青年”活动。

　　 如今的厦大校园，学习陈景润，争做“景润青年”已然成为学子们的行动自觉。

　　 （记者 马跃华 通讯员 欧阳桂莲）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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