人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

支教岁月是我最宝贵的财富

2023年12月05日08:51 | 来源：光明日报
小字号

原标题：支教岁月是我最宝贵的财富

【一线讲述】

“叮铃铃——”如往常一样，我接起电话。

“您好！请问丁洁老师在吗？”电话中略带贵州方言的普通话听起来既熟悉又亲切。

“我是陈飞，丁老师还记得我吗？”

陈飞？我的大脑快速运转，思绪一下子飞到了15年前……

“因为您的鼓励，我才一直坚持学习，以后我一定会更加努力的。”电话那头的陈飞是我在贵州支教时的学生，现在她在贵州遵义一所医学院读药学专业。多年未见，再次通上电话，我们都很激动。谈到未来，陈飞说想在中医领域继续深造。看到当年那个害羞腼腆的女孩如今自信满满，我欣慰不已。

在志愿服务队支教的日子是我人生中最宝贵的精神财富，让我对“教育即生长”有了更深刻的体会，让我明白了“想把学生培养成什么样的人，自己首先就应该成为什么样的人”这句话的深刻道理。我也逐渐感受到，在志愿服务实践中开展深入的互动，是开展大思政工作的重要切入点。

工作11年来，我立足本职岗位、传递志愿服务精神，运用心理学的专业知识服务师生成长。作为国贸本科生党支部书记，我将志愿服务精神贯穿党员教育管理实践中，引导支部党员申请公益活动立项，积极参加公益活动，分享实践体会，搭建成长平台。我先后组织学院党员赴孝感、随州、延安开展支部共建、实践学习等活动，并开设大学生心理发展与指导课程、心灵瑜伽公益课、情绪管理公开课，累计超过3000小时。

在未来的路上，我会继续以磐石般的信念坚守育人阵地，引领青年学子发扬志愿服务精神，把对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感贯穿学业全过程、融入事业追求中。

讲述人：“本禹志愿服务队”第三届研究生支教团志愿者、华中农业大学经济管理学院办公室主任 丁洁

（项目团队：记者 王建宏、张锐、张胜 通讯员 蒋朝常、晏华华）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部