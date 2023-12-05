原标题：支教岁月是我最宝贵的财富

【一线讲述】

“叮铃铃——”如往常一样，我接起电话。

“您好！请问丁洁老师在吗？”电话中略带贵州方言的普通话听起来既熟悉又亲切。

“我是陈飞，丁老师还记得我吗？”

陈飞？我的大脑快速运转，思绪一下子飞到了15年前……

“因为您的鼓励，我才一直坚持学习，以后我一定会更加努力的。”电话那头的陈飞是我在贵州支教时的学生，现在她在贵州遵义一所医学院读药学专业。多年未见，再次通上电话，我们都很激动。谈到未来，陈飞说想在中医领域继续深造。看到当年那个害羞腼腆的女孩如今自信满满，我欣慰不已。

在志愿服务队支教的日子是我人生中最宝贵的精神财富，让我对“教育即生长”有了更深刻的体会，让我明白了“想把学生培养成什么样的人，自己首先就应该成为什么样的人”这句话的深刻道理。我也逐渐感受到，在志愿服务实践中开展深入的互动，是开展大思政工作的重要切入点。

工作11年来，我立足本职岗位、传递志愿服务精神，运用心理学的专业知识服务师生成长。作为国贸本科生党支部书记，我将志愿服务精神贯穿党员教育管理实践中，引导支部党员申请公益活动立项，积极参加公益活动，分享实践体会，搭建成长平台。我先后组织学院党员赴孝感、随州、延安开展支部共建、实践学习等活动，并开设大学生心理发展与指导课程、心灵瑜伽公益课、情绪管理公开课，累计超过3000小时。

在未来的路上，我会继续以磐石般的信念坚守育人阵地，引领青年学子发扬志愿服务精神，把对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感贯穿学业全过程、融入事业追求中。

讲述人：“本禹志愿服务队”第三届研究生支教团志愿者、华中农业大学经济管理学院办公室主任 丁洁

（项目团队：记者 王建宏、张锐、张胜 通讯员 蒋朝常、晏华华）

(责编：郝孟佳、孙竞)