人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

将支教足迹留在希望的山野上

2023年12月05日08:49 | 来源：光明日报
小字号

原标题：将支教足迹留在希望的山野上

【一线讲述】

为什么选择支教？我想答案很简单。在贵州省毕节市大方县猫场镇为民小学支教时，我深深感受到孩子们毫无保留的爱。比如，学生知道我怕狗后，家访时会自发地走在我的身前；害羞腼腆的小朋友，还会时不时送我幅画来跟我说“悄悄话”……

这些年来，得益于党的好政策，为民小学从最初原始的岩洞搬到了如今宽敞明亮的教学楼，孩子们也通过网络接触到了外面的世界。面对不同时代背景下的大山学生，作为老师的我们，也在不断探索、不断调整，寻找到最合适的方式，让每一个学生都健康成长。

教育在育人的同时也在育己，我们在教学生的同时也在做学生：向本地老师学习教学方法和敬业坚守，向学生学习澄澈纯粹和乐观坚忍，向支教前辈们学习吃苦精神和赤子之心。

每一个人的力量虽然渺小，但星火如炬，生生不息。每届支教老师接力教学一年，而牵挂不止一年。今年八月，第十五届支教团学长樊懿楷和鄢钱千里迢迢返回为民小学，带我们一起家访，在路过一段水泥路时，对我们说：“几年前这里还是土路，有一天家访回来，刚铺上了水泥，因为天色暗看不清路面，一脚就踩上去了，现在路上还有我的俩鞋印哩。”

道路再蜿蜒，我们会永远跋涉；足迹再久远，青山会永远记得。这些年来，华中农业大学“本禹志愿服务队”的196名支教者的泥泞足迹，留在了充满希望的山野，镌刻在广阔无垠的未来。如果“与祖国同行、为人民奉献”是一场宏大叙事，那就让我们慢慢来写好每一个字符吧。

讲述人：“本禹志愿服务队”第十九届研究生支教团志愿者 张乐

（项目团队：记者 王建宏、张锐、张胜 通讯员 蒋朝常、晏华华）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部