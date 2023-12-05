原标题：将支教足迹留在希望的山野上

【一线讲述】

为什么选择支教？我想答案很简单。在贵州省毕节市大方县猫场镇为民小学支教时，我深深感受到孩子们毫无保留的爱。比如，学生知道我怕狗后，家访时会自发地走在我的身前；害羞腼腆的小朋友，还会时不时送我幅画来跟我说“悄悄话”……

这些年来，得益于党的好政策，为民小学从最初原始的岩洞搬到了如今宽敞明亮的教学楼，孩子们也通过网络接触到了外面的世界。面对不同时代背景下的大山学生，作为老师的我们，也在不断探索、不断调整，寻找到最合适的方式，让每一个学生都健康成长。

教育在育人的同时也在育己，我们在教学生的同时也在做学生：向本地老师学习教学方法和敬业坚守，向学生学习澄澈纯粹和乐观坚忍，向支教前辈们学习吃苦精神和赤子之心。

每一个人的力量虽然渺小，但星火如炬，生生不息。每届支教老师接力教学一年，而牵挂不止一年。今年八月，第十五届支教团学长樊懿楷和鄢钱千里迢迢返回为民小学，带我们一起家访，在路过一段水泥路时，对我们说：“几年前这里还是土路，有一天家访回来，刚铺上了水泥，因为天色暗看不清路面，一脚就踩上去了，现在路上还有我的俩鞋印哩。”

道路再蜿蜒，我们会永远跋涉；足迹再久远，青山会永远记得。这些年来，华中农业大学“本禹志愿服务队”的196名支教者的泥泞足迹，留在了充满希望的山野，镌刻在广阔无垠的未来。如果“与祖国同行、为人民奉献”是一场宏大叙事，那就让我们慢慢来写好每一个字符吧。

讲述人：“本禹志愿服务队”第十九届研究生支教团志愿者 张乐

（项目团队：记者 王建宏、张锐、张胜 通讯员 蒋朝常、晏华华）

(责编：郝孟佳、孙竞)