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为山里娃推开知识大门

2023年12月05日08:48 | 来源：光明日报
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原标题：为山里娃推开知识大门

【一线讲述】

“脑司（老师）。”这是贵州支教地的孩子们用“贵普”对我的称呼，也是我十年间最珍贵的财富。

伴着这声声呼唤，眼前总能浮现出一张张稚嫩的小脸儿。透过这可爱的语气和神情，我感受到了孩子们对我们支教志愿者的喜爱，也感受到了奉献的价值和青春的意义。

2016年7月，我和15名支教队友前往祖国西部。支教期间，我们给山里孩子推开了一扇知识大门，同时也积极融入当地生活，在与老乡的接触中学习他们身上坚毅、勇敢、乐观的精神品质。我们乐此不疲地为孩子们策划课余文化活动，寻找赞助单位，为学校修蓄水池、建篮球场，带孩子们到北京和武汉开阔眼界。

刚到贵州时，我喝不惯当地的酸汤。一次家访，学生阿波的奶奶留我们在家里吃饭。阿波催着奶奶端出他最爱的酸汤，给我舀了好几大勺，并说：“有了酸汤，我可以吃三大碗饭，这么好吃的东西，必须多给我们‘脑司’。”那次之后，我慢慢地爱上了酸汤，并品出了其中的“甜”滋味。

支教结束后，我和队友们没有停下脚步，开始参与学校“本禹志愿服务队”的管理工作，我们参加了多次全国志愿服务项目大赛，自觉承担起支教团志愿者“传帮带”的责任。

2018年，我被选举为团十八大代表，作为湖北省的青年志愿者代表走进了人民大会堂。我想，我们所取得的成绩都归功于一代代“本禹志愿服务队”志愿者的接力传承，我们会继续用实际行动激扬青春梦想，不负习近平总书记殷殷嘱托。

如今，作为一名农业领域的科研工作者，如何当好党和人民需要的真博士、真专家，把实践中形成的真知与论文相结合，如何让更多产品从书架飞向货架？面对这些问题，那一声声“脑司”的呼唤，让我继续坚定地探索下去。

讲述人：“本禹志愿服务队”第十二届研究生支教团志愿者、华中农业大学园艺学博士后 李昂

（项目团队：记者 王建宏、张锐、张胜 通讯员 蒋朝常、晏华华）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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