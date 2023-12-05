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维D补充剂不能预防儿童骨折

2023年12月05日08:38 | 来源：科技日报
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原标题：维D补充剂不能预防儿童骨折

一个国际团队联合在儿童中开展了迄今最大的维生素D补充剂随机对照试验。研究结果显示，维生素D补充剂并不能增加维生素D缺乏症儿童的骨骼强度或预防骨折。这一最新发现挑战了人们此前普遍认为的维生素D有助骨骼健康的看法，相关论文发表于最新一期《柳叶刀·糖尿病与内分泌学》杂志。

大约1/3的儿童18岁前至少会骨折一次，这是一个重大的全球健康问题，儿童骨折可能导致终身残疾和生活质量低下。近年来，人们对维生素D在促进骨矿化中的作用、维生素D补充剂提高骨强度的潜力越来越感兴趣，但旨在测试维生素D补充剂能否预防儿童骨折的临床试验此前尚未开展。

来自玛丽女王大学、哈佛大学以及蒙古国的科学家合作开展了一项临床试验，以确定补充维生素D是否会降低学童骨折风险或增加骨骼强度。

在3年时间内，居住在蒙古国的8851名6—13岁的学童每周口服一定剂量的维生素D补充剂。95.5%的参与者实验之初存在维生素D缺乏症。研究结果显示，补充剂在将这些儿童的维生素D水平提高到正常范围方面非常有效。但对1438名参与者使用定量超声测量后，研究团队发现，维生素D补充剂对儿童的骨折风险或骨强度没有影响。

但研究人员表示，不应忽视摄入足够的维生素D对预防软骨病的重要性。

（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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