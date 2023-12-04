人民网北京12月4日电 日前，广东茂名首个国家级科技小院——“广东高州荔枝科技小院”正式揭牌。

揭牌仪式现场。广东科贸职业学院供图

“广东高州荔枝科技小院”聚焦广东茂名高州荔枝产业高质量发展，按照“科协领导、高校实施、老师指导、学生常驻、各方支持”的工作机制，在中国农村专业技术协会的指导下，以广东科贸职业学院作为实施主体单位建设。

“全世界每卖出10颗荔枝，就有1颗来自高州”，高州市科学技术协会主席朱雪强表示，高州荔枝文化底蕴深厚，荔枝种植历史悠久，荔枝科技小院以科技赋能高州荔枝产业现代化，促进高州荔枝产业提档升级，以产业振兴促进乡村全面振兴，必将走出一条优势互补、资源共享、协同共建、创新发展的“政产学研用”合作新路径。

广东科贸职业学院校长、“广东高州荔枝科技小院”首席专家王海林在谈到科技小院未来的发展建设时表示，科技小院是效果突出的人才培养模式和农业科技社会化服务模式，学院将“建好一个小院、搭建一个平台、形成一套机制、培养一批人才、助力一地产业、繁荣一方乡村”，切实以“广东高州荔枝科技小院”为载体，全方位加强学校与政府、行业、企业的交流合作,形成“政校行企深度融合”的产教融合发展模式，与茂名市在产业培育、人才培养、科技服务、文化振兴等方面结对子、促发展，在乡村振兴的主战场播下科技“好种子”、培育科技“好苗子”，为助力茂名乡村振兴提供更强的人才支撑和更好的科技服务，努力实现“政府有需求、产业有需要、学校有行动、服务见成效”。（秦迪 实习生刘腾雪）

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