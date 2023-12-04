人民网北京12月4日电 （记者孙竞）2日，由中国教育学会、北京外国语大学主办，中国教育学会国际教育分会、北京外国语大学国际教育学院、外语教学与研究出版社、北京外国语大学附属海南外国语学校承办的“中国教育学会国际教育分会2023学术年会暨投身教育强国建设、助力国际教育创新研讨会”在海南召开。

中国教育学会国际教育分会2023学术年会暨投身教育强国建设、助力国际教育创新研讨会。主办方供图。

中国教育学会常务副会长翟博指出，要研究和发展具有中国特色、世界水平的国际教育，着力构建教育对外开放新格局；研究和制定教育对外开放战略策略，增强我国教育的国际影响力；培养和造就具有全球竞争力的国际化人才，为教育强国奠定坚实基础；推进国际传播能力建设，讲好中国故事，增强国际话语权。

“建设海南国际教育创新岛，是努力办好人民满意教育和自贸港建设需要的内在要求，同时也是探索中国教育新形态、开辟教育发展新赛道的积极尝试。”海南省教育厅党委书记、厅长李湖表示，海南将按照“内外统筹、提质增效、主动引领、有序开放”的要求，坚定扛起新时代中国教育开放发展新标杆大旗，全力以赴推进海南国际教育创新岛建设，为我国国际教育的发展开辟新赛道、增加新动能、开创新格局。

北京外国语大学党委书记、中国教育学会副会长、国际教育分会理事长王定华提出，要不断深化“外、特、精、通”办学理念，突出外语优势，培养更多具有家国情怀、有全球视野、有专业本领的“三有”人才。要加强大中小学外语培养一体化，推进人才方式培养的变革，突出通识教育，做实专业教育，把高等教育做强做优，做出特色、做出水平、做出国际范。

教育部基础教育司司长、中国教育学会副会长田祖荫表示，我国基础教育已步入高质量发展的新阶段，我们面临着中央决策部署提出新要求、学籍人口变化带来新挑战、事业改革发展存在新需求、人民群众对基础教育有新期盼、数字时代要求新变革的新形势，要保持敏锐警觉，紧跟时代发展，敢于探索创新。要面向世界、面向未来、面向现代化，积极开辟国际教育新领域、新赛道，以扩优提质、科学教育、教育数字化、规范管理、培育品牌五方面为重点，不断为提升中国基础教育的国际影响力作出新的贡献。

中国教育学会副会长、国际教育分会学术委员会主任、北京市人大常委、教科文卫办公室主任孟繁华认为，教育应被视为一个动态平衡的生态体系，用生态观去重新审视教育方式，并以此给出三点人才培养建议：一是唤醒生命意识，二是启迪精神世界，三是建构生活方式。他强调，要加强家校社协同育人，因材施教，促进学生全面发展。同时，通过探究式学习提升创新能力，通过跨学科融合学习培养复合型人才，通过兴趣培养激发学生内在成长力。

会议设置了四个分论坛，近30位国内知名教育专家、学者和与会嘉宾围绕“国际教育创新发展”“中国特色高品质学校建设”“外语教育课程改革与教学创新”“青少年国际理解教育与国际素养培养”四方面议题，通过专题讲座和案例分享等形式展开深入研讨，从不同维度进行了充分交流。

会议上还举行了中国教育学会国际教育分会成果发布及项目启动仪式，揭晓了2023年寻访国际教育“名师优课”暨精品课例征集结果，发布了《中国国际教育：观察与研究2023》、“教育治理与领导力丛书”、《国际教育研究与述评》三大国际教育分会年度学术研究成果。

(责编：郝孟佳、熊旭)