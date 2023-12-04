“《民法典》内容特别丰富，很多跟咱们老百姓生活息息相关的问题，都能从中找到答案。”在熙熙攘攘的山东省青岛市西海岸新区灵山卫大集上，来自中国石油大学（华东）的几名大学生“边赶集边普法”，向过路的大爷大妈们讲解起了与《民法典》有关的法律小常识。

“近几年来，中国石油大学（华东）的学生以第二课堂实践平台为依托，将专业知识学以致用，在实践中不断提升自身的综合素养。”学校党委副书记马国顺告诉记者，学校正实施“第二课堂成绩单”制度，打破了第一课堂和第二课堂之间的壁垒，推进“两个课堂”的深度融合。

“第二课堂是素质教育的重要组成部分，是促进学生全面发展不可替代的育人方式。但在第二课堂制度的具体执行中，顶层设计不完善、管理运行无秩序、资源平台不丰富等问题常常成为人才培养的‘拦路虎’。”马国顺表示，为了破解这些“堵点”，学校充分利用“制度、师资、平台”三大资源，全力保障“第二课堂成绩单”制度落地。

“学校专门出台了《本科生第二课堂成绩单实施细则》，规定学生需要修满10个自主发展学分方能毕业。”学校团委书记季林海说，有了“指挥棒”，根据“学分必修、学生自选”的基本原则，各学院能够更好地立足实际开展工作。石油工程学院推进“能源报国”主题教育，通过第二课堂将“石油精神”教育渗透到学生培养全过程；控制科学与工程学院积极搭建“新星计划”创新平台，夯实育人阵地。

与此同时，学校每年投入150万元设立专项奖教金，用于奖励指导学生创新创业和实践活动方面成效突出的教师；指导学生竞赛获奖可作为教师职称晋升和岗位聘用业绩的重要可选条件。每年，学校会表彰一批积极参与社团指导工作的优秀教师。

聚焦全面发展的学生培养目标，中国石油大学（华东）依托国家级众创空间、大学科技园、工程训练中心等，累计发起国家级科创竞赛6项，年均发布创新创业实践项目1000余项；形成了“思美节”“志愿服务节”“文化艺术节”“青年健身节”“心理健康节”等校园文化活动品牌；建设运营百余个校外志愿服务基地和校内志愿服务岗，建立起学生从入学到择业就业的全过程实践育人价值引导链。（刘艳杰、李峰弼）

(责编：李依环、郝孟佳)